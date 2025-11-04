El PSOE advierte que "estado de abandono" de cauces y arroyos de Málaga "agrava riesgo de inundaciones"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz Begoña Medina; y los concejales socialistas Salvador Trujillo y Mari Carmen Sánchez - PSOE

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha alertado este martes de que "el estado de abandono" en el que se encuentran los cauces y arroyos de la ciudad "por la falta de atención municipal agrava el riesgo de inundaciones ahora que ya ha comenzado el periodo de lluvias".

"Aquí, en Virreina Alta, vemos que el cauce del arroyo se encuentra taponado con maleza y residuos. Pero esto no es más que el reflejo de cómo se encuentra la barriada, completamente sucia y abandonada, lo que deja en evidencia que Francisco de la Torre --alcalde de Málaga-- no está haciendo bien su trabajo", ha criticado.

Pérez ha advertido de que "si no se limpian los cauces cuando hay que limpiarlos y si no se hacen labores de prevención en su entorno durante todo el año, cuando llueve todos los escombros, enseres y malezas son arrastrados hasta los ojos de los puentes, generando un taponamiento que hace saltar el agua provocando inundaciones".

Ha recordado que "en Málaga hemos vivido episodios recientes, en 2020 con la borrasca Gloria en Campanillas y también hace un año con la última dana en distintos puntos de la capital". Por tanto, ha continuado, "uno de los mayores engaños, de los mayores abandonos que sufre la ciudad es no tener en condiciones los cauces de los arroyos. Además, esto ya está por sentencia dictaminado que es competencia municipal".

Pérez, acompañado por la viceportavoz Begoña Medina; y los concejales socialistas Salvador Trujillo y Mari Carmen Sánchez, ha hablado con vecinos del entorno del arroyo de la Palma, "quienes sufren el abandono del equipo de gobierno durante todo el año".

"Le pedimos a De la Torre que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar, porque no puede ser que estemos ya en el mes de noviembre, en época de lluvias, y que los cauces y arroyos de la ciudad no se estén aún en condiciones para evitar posibles males mayores", ha manifestado Pérez.

Por su parte, la viceportavoz del grupo socialista, Begoña Medina, ha recordado el informe anual que elabora Protección Civil en relación con el estado de los cauces y arroyos de Málaga. "El 95% de las actuaciones que recoge Protección Civil dice que los arroyos están sucios y con matojos. Y esta es una competencia que tiene el Ayuntamiento de Málaga, que solamente ejerce su función durante tres meses y no siempre actúa en todos los arroyos", ha detallado.

Por este motivo, ha señalado, "estamos viendo en el mes de noviembre que en muchos de los cauces y arroyos de la ciudad de Málaga no se ha actuado aún y esto lo sufrimos también en el año 2022, donde no se ejecutó más que 12 de los cauces de arroyos de los 300 en los que había dicho Protección Civil que había que actuar".

Además, ha incidido en "las consecuencias que tiene este abandono para los vecinos que viven cerca": "Sufren malos olores, suciedad, mosquitos, ratas que entran en sus casas y esto lo sufren durante el resto del año por una incompetencia de un gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga, que no hace su trabajo".

Así, Medina ha exigido al alcalde que "atienda la responsabilidad que tiene y que no está ejerciendo, como es la limpieza de los cauces y arroyos de la ciudad de Málaga" y, por otro lado, también le ha reclamado a Juanma Moreno "que ejecute de forma urgente las obras hidráulicas que son su competencia y que lleva años incumpliendo, porque es esencial para proteger a la ciudadanía de Málaga de las posibles lluvias torrenciales que se puedan producir", ha concluido.