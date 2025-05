El PSOE advierte de "falta de recursos y de plantilla" en servicio de Bomberos, que se "evidenciaron" en el apagón

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este lunes "graves deficiencias por la falta de recursos y de plantilla en el servicio del Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad, especialmente evidenciadas durante el apagón del pasado mes de abril".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, en una rueda de prensa en la puerta del Parque Central de Bomberos de Martiricos, ha criticado que "el alcalde, Francisco de la Torre, se negó a duplicar los efectivos de bomberos durante el apagón" del pasado 28 de abril, "además de mandar a casa a los que se presentaron para ayudar".

Pérez ha asegurado "desde el grupo socialista pediremos explicaciones sobre esto al alcalde", ya que el PSOE llevará a comisión de seguridad una moción, presentada este lunes por Pérez junto al concejal socialista Salvador Trujillo y el secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos Provincia de Málaga, Andrés Millán.

Así, ha recriminado a De la Torre "la falta de previsión y la negativa a reforzar los efectivos de bomberos durante una emergencia de gran magnitud, a pesar de que varios profesionales se ofrecieron voluntariamente para colaborar".

"Pero es que además, el teléfono del 080 y 092, de Bomberos y Policía Local respectivamente, no funcionaron durante el apagón por falta de mantenimiento municipal en los generadores. Más de 100 llamadas de urgencia destinadas al Real Cuerpo de Bomberos quedaron en espera mientras De la Torre no autorizaba más efectivos", ha criticado.

Pérez ha calificado como "incomprensible que ante una situación como el apagón, que afectó a cientos de personas atrapadas en ascensores y múltiples incidencias simultáneas, no se activara un plan de disponibilidad de emergencia que permitiera incorporar a más bomberos fuera de turno" y ha agradecido "el esfuerzo redoblado de quienes estuvieron de guardia, pero no entendemos cómo no se aumentó la plantilla ante una crisis de esta magnitud. Vamos a exigir explicaciones al alcalde".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo, que defenderá la moción, ha recordado que los bomberos de Málaga "llevan más de ocho años en huelga sin que el Ayuntamiento haya accedido a sentarse a negociar".

"No ha habido voluntad política. Lo del apagón fue la gota que colmó el vaso: sin protocolos de activación de personal, sin mantenimiento en los generadores, sin teléfonos de emergencia funcionando. Ni el 080 ni el 092 operaron porque los grupos electrógenos fallaron por falta de mantenimiento desde 2022. Solo funcionó el 112", ha señalado.

"El 112 sí que funcionó, pero no funcionaron las comunicación de agentes municipales de Policía Local ni de Bomberos, por lo que los técnicos del 112 tuvieron que mandar los avisos por escrito en coches de la Policía Local para hacerlos llegar a los parques de bomberos, para activar los dispositivos de emergencia y rescate", por culpa de "la falta de mantenimiento de los generadores de electricidad en los parques".

También ha criticado "el robo reciente de herramientas en el Parque de Bomberos de Churriana debido a la ausencia de vigilancia, y el hecho de que el Parque de Bomberos de Campanillas, que costó cerca de dos millones de euros, permanece cerrado, dejando sin cobertura a una amplia zona de la ciudad", ha dicho.

Por su parte, el secretario general del Sindicatos Andaluz de Bomberos Provincia de Málaga, Andrés Millán, ha vuelto a criticar que "tenemos camiones con más de 20 años, repintados por fuera pero con bombas y motores defectuosos, sin mantenimiento. No hay material actualizado para mercancías peligrosas, ni seguridad suficiente en los parques. Es todo consecuencia directa de la falta de inversión. El día del apagón se presentaron voluntarios para trabajar y se les mandó a casa. Hubo más de 100 avisos sin atender porque no se reforzó la plantilla".

"INCUMPLIMIENTOS DE MORENO CON LAS INFRAESTRUCTURAS"

Por otro lado, Pérez ha defendido que "las grandes infraestructuras que han marcado el desarrollo de la ciudad y la provincia se han ejecutado siempre gracias a gobiernos socialistas".

Al respecto, ha recordado que "inversiones clave" como la segunda pista y la nueva terminal del aeropuerto de Málaga o la construcción de la hiperronda. En la actualidad, ha destacado "el compromiso" del Gobierno de España con el futuro tren litoral, un proyecto que unirá Estepona con Nerja y que "por primera vez cuenta con un estudio de viabilidad económico-financiera gracias al impulso del Ejecutivo socialista".

Pérez ha subrayado que se trata de una inversión de "gran calado" para la movilidad en la Costa del Sol, a la vez que ha lanzado reproches al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "por dar la espalda a Málaga".

Por tanto, Pérez ha exigido a Moreno "que cumpla con promesas como la mejora de la autovía del Guadalhorce (A-357), que debe ampliarse y conectarse de forma efectiva con Ronda, tal y como prometió el presidente andaluz".

Pérez ha señalado también que Moreno "se comprometió a llevar el metro al PTA, promesa que sigue sin fecha de ejecución". Finalmente, ha cargado contra la Junta "por la falta de avances en el macrohospital de Málaga".

VIVIENDA

Por último, Pérez ha manifestado que "la última ocurrencia del alcalde, los minipisos de De la Torre, no son la solución al drama habitacional de Málaga", en referencia a la propuesta del regidor para contener la crisis habitacional en la capital con la construcción de viviendas de entre 35 y 40 metros cuadrados. Para el socialista, "esto no responde a las necesidades reales de las familias".

De igual modo, Pérez ha alertado de que Málaga "sigue inmersa en una burbuja especulativa donde los precios de compra y alquiler no paran de subir" y ha señalado que "el auge de la vivienda turística está desplazando a las familias malagueñas del mercado de alquiler tradicional":

"El turismo debe ir a los hoteles, no a los pisos que necesitan nuestros vecinos para vivir. Paco de la Torre lanza titulares, pero no soluciones. Ya está bien de engañar a la gente. Málaga necesita viviendas para vivir, no pisos para especular", ha concluido.