El PSOE advierte de que en la provincia de Málaga está en juego "la continuidad del Gobierno de progreso"

Bernal ha destacado que Málaga será decisiva para mantener un Gobierno progresista en España y ha recordado que, en las generales de 2023, el PSOE se quedó a tan solo 2.429 votos de arrebatar al Partido Popular su quinto diputado por la provincia. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista de la provincia de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha advertido de que en Málaga "no solo está en juego un escaño, sino también la continuidad del Gobierno de progreso en España". Así lo ha asegurado el cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, durante la presentación de las candidaturas del PSOE malagueño al Congreso y al Senado.

Bernal ha destacado que Málaga será decisiva para mantener un Gobierno progresista en España y ha recordado que, en las elecciones generales de 2023, el PSOE se quedó a tan solo 2.429 votos de arrebatar al PP su quinto diputado por la provincia. "Apenas 2.429 votos", ha subrayado, insistiendo en que cada voto cuenta y en que el objetivo de los socialistas es conseguir cuatro diputados por Málaga en los próximos comicios.

"En Málaga no se decide solo un escaño. También está en juego el futuro del Gobierno de España", ha afirmado Bernal, quien ha apelado a la movilización de todos los progresistas malagueños para garantizar la continuidad de las políticas de avance social impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que el 29 de noviembre los malagueños y malagueñas tendrán que elegir entre dos modelos de país. "Nos jugamos seguir avanzando en derechos, libertades y bienestar o retroceder décadas de golpe", ha advertido.

El candidato socialista ha defendido la necesidad de revalidar un Gobierno que proteja los derechos sociales, las pensiones, los salarios dignos y unos servicios públicos fuertes. Frente a ello, ha situado el proyecto de PP y Vox, a los que ha acusado de representar una amenaza para los avances conseguidos en los últimos años.

"Tenemos que apostar decididamente por un Gobierno de la gente, que defienda nuestro Estado del Bienestar frente a un PP y Vox que vienen con las tijeras y la motosierra", ha señalado.

Por otra parte, ha puesto en valor las candidaturas socialistas a Congreso y Senado, que ha definido como una combinación de renovación y experiencia, con una marcada vocación municipalista y una amplia representación de los distintos sectores profesionales.

Según ha explicado, las listas están integradas por hombres y mujeres que conocen de primera mano los problemas de los pueblos y ciudades malagueños, con perfiles procedentes de la sanidad, la educación, el derecho, los servicios públicos y el sector privado. "Nos une principalmente la provincia de Málaga y el compromiso con su futuro", ha destacado.

Para finalizar, Bernal ha insistido en la trascendencia de las elecciones del 29 de noviembre y en la necesidad de concentrar el voto progresista para garantizar un nuevo Gobierno socialista. "Avanzar o retroceder. Esa es la decisión. Con la fuerza de la gente ganaremos el próximo Gobierno de España", ha concluido.