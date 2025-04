PSOE anima a los ciudadanos de Málaga a salir a la calle el sábado para reivindicar "políticas de vivienda eficientes"

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del PSOE de Málaga, Antonio Vargas, ha animado a los malagueños a salir a la calle este sábado, 5 de abril, para "reivindicar unas políticas de vivienda eficientes y eficaces".

Vargas ha recordado que "vivimos en un Estado autonómico que ha delegado sus competencias en materia de ordenación del territorio y del suelo y construcción de vivienda en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos". "Tenemos que exigirles a estas administraciones que desarrollen esas políticas que necesita hoy en día la ciudadanía", ha añadido.

"Hoy nuestros hijos tienen más dificultades para acceder a una vivienda que la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Esto no se puede entender en una sociedad más rica que la que pudieron vivir nuestros abuelos", ha asegurado.

"Las políticas que hasta ahora se van desarrollando están resultando ineficaces, quizás porque simplemente carecemos de ellas y porque hemos confiado demasiado en el mercado como herramienta para resolver estos problemas", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que "el mercado va a resolver siempre los problemas en los que encuentre beneficio, no se va a dirigir a las necesidades de las rentas más básicas, y ya hoy en día ni siquiera a las necesidades de las rentas medias".

"Tenemos que generar y pedir que se generen esas políticas y exigirles eso a las administraciones que tienen delegadas las competencias para ello", ha añadido.

Por su parte, el miembro de la CEP del PSOE malagueño y concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha señalado que "Málaga fue la ciudad del paraíso de Vicente Aleixandre y también atesora el título de muy hospitalaria, pero permanecer viviendo en esta ciudad tras 30 años de gobierno del PP y de Francisco de la Torre es prácticamente un sueño inalcanzable".

Así, ha detallado que los precios han incrementado en un 25% desde el año pasado, que arrastramos 34.400 demandantes de vivienda de protección oficial, lo que supone casi el 8% de la población total mayor de edad, "un verdadero drama".

"Todo por un modelo de ciudad que sigue promoviendo De la Torre, de torres de lujo, de promociones con campos de golf incluido, un verdadero modelo exclusivo, sólo para unos pocos", ha manifestado Ruiz. Por ello, ha animado a reclamar este sábado en la calle "una Málaga para vivir".

Por último, la también miembro de la CEP del PSOE de Málaga y concejala socialista en el Consistorio de la capital, Carmen Martín, ha afirmado que "el problema que tenemos en nuestra ciudad respecto a la vivienda tiene dos responsables, Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y Paco de la Torre, Ayuntamiento de Málaga".

"En esta ciudad los precios de la vivienda están haciendo que más de 35.000 malagueños y malagueñas se hayan tenido que ir. No hay vivienda de alquiler asequible, pero no se declara Málaga zona tensionada en alquileres. La situación de la vivienda turística se le ha ido a este Ayuntamiento de las manos y no encontramos una vivienda. El centro se está quedando vacío de vecinos y de vecinas", ha resumido.

Al mismo tiempo se ha preguntado "qué hace el Ayuntamiento de Málaga?". "Mirar para otro lado", ha asegurado y ha concluido con que las únicas viviendas asequibles que se está haciendo en Málaga se están haciendo con los fondos y los planes estatales del Gobierno de España.