PSOE avisa de "destrozo" de Moreno a sanidad pública y que en elecciones andaluzas "estará en juego modelo sanitario"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz; la portavoz de Salud en la Cámara andaluza, Ángeles Prieto; y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín - PSOE

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz; la portavoz de Salud en la Cámara andaluza, Ángeles Prieto; y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, han alertado del "destrozo" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la sanidad pública malagueña y han avisado de que en las próximas elecciones andaluzas "estará en juego el modelo sanitario en Andalucía".

Así, antes de mantener una reunión con un grupo de profesionales jubilados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han recordado que Málaga "es la provincia andaluza con más pacientes en lista de espera: 248.584 personas, según los últimos datos oficiales publicados".

La portavoz de Salud del grupo socialista ha criticado "el deterioro" de la atención primaria en la provincia y ha señalado que "las demoras medias para obtener cita con el médico de familia alcanzan los nueve días, llegando en algunos casos hasta los 23".

También ha advertido de que "seis de cada diez personas en la provincia de Málaga que solicitan cita en su centro de salud no la consiguen y ha lamentado que continúen produciéndose colas a primera hora de la mañana en distintos consultorios para intentar acceder a consulta".

Prieto ha atribuido esta situación "a las políticas sanitarias desarrolladas durante los ocho años de gobierno del PP en Andalucía" y ha defendido que "el problema no es la falta de profesionales, sino las condiciones laborales que ofrece la Junta, que provocan que muchos médicos y médicas opten por marcharse a otras comunidades autónomas o al sector privado". En este sentido, ha asegurado que "el deterioro del sistema público es intencionado" y que "tiene solución".

Por su parte, Aguilar ha insistido en que los datos conocidos reflejan "el colapso" del sistema sanitario público en la provincia. Según ha expuesto, "248.584 malagueños y malagueñas se encuentran en listas de espera, tanto para consultas con especialistas como para intervenciones quirúrgicas, lo que supone una cifra récord".

Así, ha vinculado esta situación con "los incumplimientos electorales" de Moreno en la provincia, al tiempo que ha recordado que "no hay municipio, grande o pequeño, donde no exista un problema sanitario".

En este sentido, ha puesto como ejemplo "la paralización del hospital de Mijas-Fuengirola o el proyecto del tercer hospital en la capital", cuya primera piedra, según ha señalado, "se ha presentado en dos ocasiones sin que la infraestructura avance".

De igual modo, ha criticado "los continuos cambios al frente de la Consejería de Salud". "En estos ocho años Moreno ha tenido cuatro consejeros y consejeras de Sanidad y el último ya no ha puesto a alguien especialista en sanidad, sino a alguien especialista en propaganda y publicidad. El Goebbels andaluz, Antonio Sanz, que desde luego de sanidad no sabe nada, pero que sí es especialista en tapar con toneladas de propaganda y publicidad los problemas que presenta la sanidad pública en Andalucía y muy especialmente en Málaga", ha manifestado.

Por último, ha asegurado que en las próximas elecciones andaluzas "estará en juego el modelo sanitario en Andalucía". "En las próximas elecciones nos jugamos seguir dejando en manos de Moreno la sanidad, que lo que quiere es deteriorar y destrozar la sanidad pública para generar espacios para la sanidad privada, o ir al rescate de nuestro servicio público de salud para ponerlo en manos de alguien con una experiencia y que ha llevado los mayores niveles de excelencia al servicio público de salud, como es María Jesús Montero", ha concluido.