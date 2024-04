El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga advierte de presunto "amaño de contratos públicos" en Smassa

MÁLAGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha advertido este martes de presunto "amaño de contratos públicos" en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), en relación con la obra de construcción del aparcamiento Pío Baroja, en los bajos de las pistas deportivas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Valle-Inclán en Echevarría del Palo.

"Esta situación es inadmisible en una administración pública", ha sostenido el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha criticado que "todo lo que toca" el gerente "lo enturbia". "La forma de actuar es torticera", ha criticado. Además, y por otro lado, ha pedido al regidor, Francisco de la Torre, y al PP que "den las explicaciones pertinentes".

Pérez, en rueda de prensa, ha incidido en la "abundante información" para demostrar como supuestamente "se falsificó la firma de una técnica para iniciar los procedimientos de contratación pública de técnicos que debían visar las obras del parking Pío Baroja, que ha acumulado un sobrecoste del 30% en su ejecución, disparándose hasta los once millones de gasto público".

Ha afirmado, asimismo, que los hechos han sido denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación. "La trama es muy sencilla. Se ha falsificado la firma de técnicos municipales, así como se han obviado procedimientos legales para, a todas luces, otorgar a dedo licitaciones públicas", ha explicado el líder socialista.

También ha relatado que "el primer caso detectado fue la falsificación de un informe de necesidad para proceder a la contratación de una empresa como asistencia técnica en la dirección de obras para la ejecución de estructura tras la reciente adjudicación de proyecto de cubrición de las pistas del colegio Pío Baroja. Sin embargo, las firmas no eran originales y eran idénticas, en fecha y horas, de otro documento, también un informe de necesidad realizado previamente por el mismo técnico".

Es más, ha señalado que en los documentos a los que han tenido acceso los concejales socialistas las firmas "aparecen como una imagen, cortada y copiada, en lugar de ser una firma digital original, tal y como debe ser en cualquier procedimiento".

"Parece una falsificación burda hecha con Photoshop", ha advertido Pérez, al tiempo que ha añadido que "una vez se realizaba esta falsificación se procedió a apartar a este técnico municipal de sus funciones para que no se diera cuenta de la tropelía, procediéndose a contratar, sin procedimiento alguno, a otro técnico que sería el encargado de empezar a realizar los procedimientos que le encargara la gerencia".

En este punto, ha recordado que estos datos "se han descubierto tan solo 19 meses después de que se conociera la denuncia pública de una técnica municipal que alertaba sobre las supuestas presiones que recibía por parte de la gerencia de Smassa para adjudicar la obra del parking de Pio Baroja, en Echevarría del Palo, a una empresa en concreto por orden del gerente de la empresa, Manuel Díaz".

A juicio de Pérez, "esto es un suma y sigue de lo que ya sabíamos. Este señor no puede estar al frente ni un minuto más de un estamento público. En su gestión siempre está presente la sombra de la corrupción, como ya ocurrió en Urbanismo. De la Torre tiene que cesarle", ha solicitado el portavoz municipal del PSOE.

Por otro lado, también desde el grupo municipal del PSOE han advertido de "cómo supuestamente han adjudicado a dedo una serie de direcciones de obra y asistencias técnicas sin procedimiento alguno en primera instancia. Los profesionales contratados llegaban a visar obras meses antes de haber ganado un contrato público en lo que supone un claro caso de amaño de contratos públicos y prevaricación".

Por ello, Pérez ha exigido al alcalde "que dé la cara y tome cartas en el asunto. Este tema es sangrante, creemos que De la Torre lleva meses al corriente de todo y no hace absolutamente nada".

"No podemos tolerar este comportamiento ni un minuto más. Se deben depurar responsabilidades, se debe decir claramente por parte del alcalde si se va a seguir tolerando este modus operandi que no es digno del Ayuntamiento ni razonable para la ciudadanía", ha sostenido, al tiempo que ha insistido al regidor, al Ayuntamiento y al equipo de gobierno del PP que "no estén callados" y "den las explicaciones".

"Queremos llevar en estos momentos una línea de investigación dentro del Ayuntamiento; no descartamos en ningún momento tener que tomar decisiones judiciales, ya sea en la Fiscalía o en el juzgado", ha sostenido, pero ha añadido que "en estos momentos hemos querido hacer pública esta denuncia, dar a conocer la información que tenemos, porque sabemos que en estos momentos está siendo investigado por la policía y queremos que el propio gerente dé explicaciones", ha concluido.