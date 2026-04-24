El PSOE se compromete "a garantizar el derecho de la ciudadanía malagueña a una sanidad pública de calidad"

L secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario de la Oficina de Defensa de Derechos de la Ciudadanía, Ildefonso Ortega. - PSOE

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, se ha comprometido este viernes "a garantizar el derecho de la ciudadanía malagueña a una sanidad pública de calidad".

Así, ante el Hospital Materno Infantil, Aguilar ha comparecido junto al responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Ildefonso Ortega, para anunciar la puesta en marcha de la web defensaderechos.es.

Aguilar ha explicado que la creación de esta oficina fue "un compromiso que pusimos en marcha tras el pasado Congreso Provincial, con el objetivo de habilitar un espacio para que cualquier ciudadano o ciudadana que sienta que sus derechos están siendo vulnerados pueda ser atendido".

"Ahora relanzamos esta oficina con la creación de una página web, defensaderechos.es, a la que podrán dirigirse las personas que hayan visto vulnerados sus derechos. Allí encontrarán atención, orientación y acompañamiento para defenderlos", ha señalado.

El responsable socialista ha justificado la elección del Hospital Materno Infantil para esta comparecencia porque "si hay un derecho que los malagueños y las malagueñas han visto sistemáticamente vulnerado durante los años de gobierno de Juanma Moreno, es, sin duda, el derecho a una sanidad pública de calidad".

En este sentido, ha recordado el caso conocido recientemente en este hospital "sobre los retrasos en las pruebas del talón que se realizan a los recién nacidos entre las 36 y las 48 horas de vida". "Hemos conocido que estas pruebas están tardando meses. Se han contabilizado hasta 200 muestras fuera de plazo. Imagínense la angustia de esos padres y esas madres esperando el resultado de una prueba tan importante", ha afirmado.

También ha asegurado que "estos retrasos no son un hecho aislado". "No son los únicos malagueños y malagueñas que han visto pisoteados sus derechos. También ha ocurrido con miles de personas en listas de espera; con quienes están fuera de plazo para una intervención quirúrgica; o con quienes no encuentran manera de ser atendidos por su médico o médica de cabecera", ha apostillado.

"Con Juanma Moreno Bonilla, los malagueños y las malagueñas hemos visto pisoteado nuestro derecho a una sanidad pública y de calidad. Y eso es justamente lo que va a cambiar a partir del 17 de mayo de la mano de María Jesús Montero", ha subrayado.

Por otro lado, el candidato socialista ha destacado que "con el 'Plan Montero' vamos a garantizar el derecho de los malagueños y las malagueñas a una sanidad pública, universal y de calidad".

En concreto, ha señalado que el PSOE "se compromete a eliminar en seis meses las listas de espera en atención primaria y a normalizar en un año la espera para consulta con especialista, incorporando a 18.000 profesionales sanitarios al sistema". "Ese es nuestro compromiso: garantizar el derecho de la ciudadanía malagueña a una sanidad pública de calidad", ha concluido.

Por su parte, el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Ildefonso Ortega, ha explicado que la web nace con una finalidad "muy clara": "Ofrecer un espacio único donde cualquier persona pueda acudir y encontrar información clara y concisa que le ayude a dar los primeros pasos para defender sus derechos, tanto frente a decisiones de las administraciones públicas como, en determinados casos, en sus relaciones con terceros", ha sostenido.

Ortega ha señalado que, "en un contexto de exceso de información y canales dispersos, esta web se configura como una guía única y sencilla".

La página está estructurada en 15 áreas fundamentales, entre las que se encuentran vivienda, sanidad, educación, igualdad, violencia de género o acceso a la justicia gratuita, entre otras.

Cada una de estas áreas incluye "una explicación clara, una descripción de los derechos principales, las problemáticas más frecuentes, los pasos a seguir, la documentación necesaria, los supuestos en los que hay que actuar con urgencia, las instituciones de referencia a las que acudir y un apartado de preguntas habituales".

"El objetivo es que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos, pueda comprender su situación y saber cómo actuar desde el primer momento", ha apuntado Ortega.

Además, ha destacado que la web ofrece un canal directo de contacto con la Oficina para que, en caso de dudas o de no saber cómo continuar, los servicios jurídicos puedan orientar de forma personalizada y ayudar a encauzar cada caso en las actuaciones previas a la vía judicial.

"Esta iniciativa nace con una clara vocación de servicio público y carácter altruista, para ayudar a la ciudadanía en un entorno cada vez más complejo", ha concluido.

