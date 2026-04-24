El PSOE garantiza "el quinto instituto de Rincón tras ocho años de promesas incumplidas del PP"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, en un reparto. - PSOE

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE se ha comprometido este viernes a poner en marcha el quinto instituto del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, si la ciudadanía confía en el proyecto socialista en las próximas elecciones andaluzas y tras "ocho años de promesas incumplidas del PP".

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata número 4 de los socialistas al Parlamento de Andalucía por Málaga, Patricia Alba, ha criticado, junto al portavoz socialista en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, "el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, con especial incidencia en la educación pública del municipio".

Alba ha recordado que el PP prometió en su programa electoral de 2018, bajo el eslogan "Juanma lo haría", la construcción de un quinto instituto en Rincón de la Victoria, "un centro absolutamente necesario por el crecimiento demográfico de la población".

"A día de hoy, tras ocho años de gobierno, lo único que ha hecho el Partido Popular en este municipio es recortar recursos, recortar unidades educativas y recortar plazas en la Formación Profesional", ha asegurado.

Al respecto, la responsable socialista ha criticado que "en la construcción de centros educativos no han hecho nada" y ha subrayado que "lo peor de todo es que, tras estos ocho años de gobierno, no se ha movido ni un solo papel encaminado a la construcción de ese quinto instituto".

"Desde el Partido Socialista lo vamos a decir alto y claro: si el próximo 17 de mayo los ciudadanos y ciudadanas de Rincón de la Victoria confían en el proyecto socialista, vamos a poner en marcha ese quinto instituto", ha afirmado Alba.

De igual modo, la candidata socialista ha defendido que el PSOE "lo ha demostrado durante muchos años de gobierno construyendo todas las infraestructuras educativas que tiene este municipio". "Todas y cada una de ellas tienen firma socialista", ha señalado.

"A partir del próximo 18 de mayo, si los ciudadanos confían en este proyecto, vamos a poner en marcha ese quinto instituto y todas las infraestructuras educativas que necesite Rincón de la Victoria", ha añadido.

Por su parte, el portavoz socialista en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, ha criticado "el destrozo de los servicios públicos que ha propiciado el PP en Andalucía y también en Rincón de la Victoria". "Nuestro municipio no es una excepción en el deterioro que venimos padeciendo los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía", ha afirmado.

Sánchez ha señalado como ejemplo la situación del transporte público interurbano, competencia de la Junta de Andalucía. "El transporte público es un auténtico desastre. Las colas son importantes, los horarios no satisfacen la demanda que existe y sufrimos un grave problema de movilidad porque la Junta no apuesta por Rincón de la Victoria", ha criticado.

De igual modo, ha alertado "del deterioro" de la sanidad pública en el municipio. "Para conseguir una cita médica, cualquier vecino o vecina necesita aproximadamente entre 12 y 15 días. Muchas veces, cuando acudes al médico, ya te has recuperado por ti mismo de la dolencia que tenías. Esto es inadmisible", ha señalado.

Por último, ha advertido de "los problemas en la atención a la dependencia". Según ha explicado, "Rincón de la Victoria registra una media de unos 350 días para obtener un diagnóstico y tener concedida la ayuda". "Muchas personas, por desgracia, fallecen sin conseguir siquiera que las atiendan y les hagan los informes preceptivos para acceder a una ayuda tan necesaria", ha concluido.

