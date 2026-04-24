Montero valora el "oportuno y conveniente" proceso de regularización en Almería, que es "muy demandado" por el campo

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto al secretario provincial del PSOE de Almería, José María Martín. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este viernes el "oportuno" y "conveniente" proceso de regularización extraordinario de inmigrantes emprendido y que era "muy demandado" por los sectores productivos de Almería, en especial en la agricultura.

"Era el momento de hacerlo para que estas personas que conviven ya con nosotros (...) puedan participar igualmente con sus obligaciones y, por supuesto, con sus derechos", ha estimado Montero en declaraciones a los medios en la sede del PSOE de Almería, donde se ha reunido con representantes sindicales y trabajadores del sector del manipulado hortofrutícola.

Para la candidata socialista, Almería tiene que estar de "enhorabuena" ante este proceso de regularización que facilita el "reclutamiento de trabajadores" en el sector primario, el cual busca "mano de obra que permita atender tareas que hoy por hoy estaban con el peligro de estar descubiertas".

En esta línea, ha valorado que la regularización también facilitará el empleo en la construcción y en el sector de la dependencia, donde "muchas de las mujeres que trabajan en ese entorno son personas también que han venido a nuestro país a disfrutar de mejores condiciones huyendo del hambre y de la guerra".

Así, la dirigente socialista confía en que el proceso que se inició el pasado jueves aunque con citas presenciales desde este lunes se desarrolle "en las mejores condiciones posibles" aunque "sabiendo que los primeros días siempre tienen un poquito más de complicación", según ha indicado en alusión a las colas registradas en distintos puntos por parte de quienes aspiran a recopilar la documentación necesaria para acceder al proceso.

"A partir de ahí la maquinaria rueda y estamos habilitando zonas, personalizando la atención, en definitiva, haciendo el tránsito lo más llevadero y lo más liviano posible", ha añadido Montero en el marco de una jornada en la que prevé reunirse con diferentes colectivos para atender sus reivindicaciones y asumir compromisos "en primera persona" con ellos.

Montero también ha valorado el encuentro que ha mantenido con militantes y miembros del partido que están "trabajando para hacer posible la ilusión" de que "la gente progresista" propicie "un cambio en el gobierno de Andalucía" con el que "defender nuestros servicios públicos, que son el patrimonio más importante que tenemos".

