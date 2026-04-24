El PSOE de Jaén impulsará el apaedero de autobuses de La Carolina "tras ocho años en el congelador" con Moreno

La candidata socialista Nines Díaz (c), junto a responsables del PSOE en La Carolina. - PSOE DE JAÉN

LA CAROLINA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén se ha comprometido a impulsar el proyecto de apeadero de autobuses de La Carolina, después de estar "ocho años en el congelador" con los gobiernos andaluces presididos por Juanma Moreno.

La candidata al Parlamento autonómico Nines Díaz ha afirmado que este proyecto "tenía todos los parabienes" del anterior ejecutivo socialista de la Junta y, de hecho, en el Ayuntamiento, también con gobierno del PSOE, "estaban ya con la preparación urbanística de toda la zona".

"Cuando llega Moreno Bonilla a la Junta, lo mete en el congelador y se para. Y con el PP en el Ayuntamiento, pasa definitivamente a dormir el sueño de los justos. Han dejado de lado los intereses de los carolinenses y los han dejado aislados", ha afirmado en una nota tras su visita al municipio junto al secretario general del PSOE local, Manuel Mondéjar.

Díaz ha explicado que este apeadero suponía mejorar las comunicaciones para La Carolina, revitalizar la zona, tenía accesibilidad y venía a solucionar la oferta de viajes y de conexión con otros puntos de España.

Ha señalado, además, que el "abandono del PP" tanto en la Junta como en el Ayuntamiento se ha traducido "en dificultades para conseguir billetes de autobús y en que estos sean el doble de caros". Como ejemplo, ha aludido a la conexión entre Bailén y Jaén, a 4,50 euros la ida y vuelta, frente a La Carolina-Jaén, que suma más de doce euros.

"¿Dónde está el alcalde de La Carolina para defender los intereses de la población? Ayuntamiento y Junta son dos administraciones que no están trabajando por La Carolina y que están con su política de brazos caídos", ha lamentado.

Por su parte, Mondéjar ha considerado que ésta es "una prueba más del abandono de La Carolina por parte de Moreno Bonilla". Al hilo, ha apuntado que es un momento "complicado" para las personas que quieren viajar en transporte público, por las "dificultades" para conseguir billetes y porque aquellos que los consiguen "es a precio de oro comparativamente con otros municipios de referencia".

A ello ha sumado situaciones como gente que "va a Jaén y que a la vuelta se encuentra sin billete". Igualmente, se ha referido al proyecto de "un moderno apeadero" presentado por la Junta de Andalucía en 2017, con una inversión estimada de 600.000 euros.

"Cuando Moreno Bonilla llegó a la Junta decidió que el proyecto tenía que ir a un cajón y prefirió darle el dinero a la sanidad privada, todo ello también con la complicidad del alcalde, Cristóbal Pérez", ha concluido el secretario general del PSOE de La Carolina.

