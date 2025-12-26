El PSOE constituye su gestora en Torremolinos (Málaga) para "recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía"

El PSOE ha constituido este viernes su gestora en Torremolinos, presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales - PSOE

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha constituido este viernes su gestora en Torremolinos, presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales. La constitución se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en los estatutos del PSOE y cuenta con el respaldo del partido a nivel regional y federal.

Con este paso, se inician los trabajos para la futura constitución de una comisión ejecutiva local que cuente con el respaldo mayoritario de la militancia socialista en Torremolinos.

Asimismo, la gestora coordinará con el grupo municipal socialista las líneas de trabajo y de actuación en el Ayuntamiento, "velando por los intereses del municipio para conformar un proyecto atractivo que recupere la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales".

Los miembros de la gestora han manifestado su firme compromiso para que se respeten los derechos de los militantes del PSOE en Torremolinos y velarán por el cumplimiento de la normativa vigente del partido, tanto en el grupo municipal como en la agrupación local.