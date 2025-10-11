El PSOE critica el abandono del arbolado de Málaga y la proliferación de plagas por falta de desinsectación

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha criticado el "abandono sistemático" del arbolado y las zonas verdes de Málaga por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Según Medina, "la falta de poda, de fumigación y de un servicio de desinsectación eficaz está provocando la proliferación de plagas de insectos y un deterioro alarmante del entorno urbano".

Además, la edil del PSOE responsable de Carretera de Cádiz ha mostrado imágenes de picaduras que han sufrido vecinos usuarios de parques de este distrito, el más densamente poblado de la ciudad.

"Desde el grupo socialista queremos denunciar la desidia del equipo de gobierno del PP en el cuidado del arbolado de nuestros barrios. La falta de poda y de fumigación está provocando la proliferación de plagas y picaduras y numerosas molestias a los vecinos y vecinas y, como siempre, los más perjudicados son nuestros niños y nuestras niñas, porque juegan cada día en parques abandonados sin el mantenimiento que merecen", ha señalado Medina.

La edil socialista ha dicho que en los últimos meses se han multiplicado las quejas vecinales en distritos como Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Palma-Palmilla, Teatinos o Ciudad Jardín, donde "el abandono de los árboles y jardines se hace evidente. Ramas sin podar, insectos en los parques y una sensación de dejadez generalizada que no se corresponde con una ciudad que presume de calidad de vida", ha señalado la edil.

Medina ha destacado especialmente la situación del parque de Dos Hermanas, en el distrito de Carretera de Cádiz, donde "numerosas familias han trasladado al Grupo Socialista sus quejas por las picaduras que están sufriendo los menores a causa de la proliferación de insectos".

"No podemos permitir que Málaga se deteriore por la falta de gestión del alcalde. Exigimos una actuación inmediata, un plan serio y responsable que proteja nuestros árboles y el bienestar de todos los vecinos y vecinas. Cuidar el arbolado de Málaga es cuidar de nuestra salud", ha insistido.

De esta forma, Medina, como responsable del área de Sostenibilidad Medioambiental en el PSOE, ha pedido al equipo de gobierno "que se intensifique el servicio de desinsectación y fumigación, especialmente en parques infantiles y zonas de juego, y que se refuerce la planificación de poda preventiva y mantenimiento durante todo el año".

"Lo que denunciamos no es un hecho aislado. Venimos advirtiendo desde hace meses que la falta de planificación del PP está provocando el deterioro de los servicios básicos municipales, desde la limpieza hasta el mantenimiento de los espacios verdes. Málaga necesita gestión, no propaganda", ha concluido la viceportavoz socialista.