El PSOE critica que la "doble lista de espera" en dependencia afecta a 13.000 malagueños

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado que la "doble lista de espera" en atención a la dependencia afecta a 13.000 malagueños.

Así lo ha asegurado tras mantener una reunión con la Federación Española de Personas Mayores y otras organizaciones de mayores, junto a la secretaria coordinadora del Área Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, Estefanía Martin Palop y la secretaria de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional, Elena Álvarez González.

Aguilar ha explicado que hay, por un lado, una lista de espera "mientras te reconocen que estás en situación de dependencia", y una segunda lista de espera "una vez que te han examinado, te han evaluado y te han dado el reconocimiento al derecho, mientras recibes el recurso".

"En Málaga, concretamente, hay más de 7.000 personas que están pendientes del reconocimiento del derecho a la dependencia, es decir, que han solicitado porque están en situación de recibir esa atención de la dependencia y están pendientes del reconocimiento. Y luego, personas que ya han recibido ese reconocimiento y están pendientes de recibir el recurso. Hay casi 6.000 personas. Por tanto, una vergonzosa doble lista de espera que supone que estén las personas casi 600 días pendientes de recibir el recurso al que tienen derecho", ha detallado.

"Ni Moreno Bonilla ni el Partido Popular de Andalucía tienen un compromiso real con la dependencia. No están queriendo cuidar a nuestros mayores. Están utilizándola simplemente, pero no tienen un compromiso con ellos y no quieren dedicar fondos y recursos a una mejor atención en esta etapa vital de los mayores de Andalucía", ha criticado.

Por su parte, la delegada de la Federación Española de Personas Mayores en Málaga, María Cruz Mariscal, ha señalado que en Andalucía, hay una lista de espera de unas 45.000 personas y más de 29.000 personas están pendientes de valoración de su expediente. "Los andaluces y andaluzas esperan 587 días de media para que sus expedientes de dependencia puedan ser resueltos y poder tener la prestación o el servicio al que tengan derecho, mientras que la media en España es de 338 días", ha asegurado.

"En relación a la inversión, Andalucía solo invierte el 0,8 % del PIB frente a la media europea, que es el 1,8%. Todo esto se une a la nefasta gestión desarrollada en Andalucía. Reclamamos a la Junta que asuma como compromiso igualar, como mínimo, la inversión a la media europea, que es el 1,8%, y aunque nosotros nos gustaría que fuera el 2%", ha dicho.