El PSOE critica que lleva "27 días esperando" a que la Junta firme el convenio para modernizar los regadíos

Los socialistas critican que el PP haya votado en contra del paquete de ayudas del Gobierno para hacer frente a los aranceles de Trump

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE de Andalucía, Victoria Fernández, ha asegurado que "llevamos 27 días esperando a que el consejero de Agricultura tenga a bien firmar el convenio que hará efectivo las obras de modernización de los regadíos en Andalucía a partir de 2027".

En este sentido se ha manifestado Fernández este lunes en Málaga en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la coordinadora del Área de Transformación Económica del PSOE de Málaga, Alicia Murillo y por el secretario provincial de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar y alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet.

"El convenio lo firmó el Ministerio de Agricultura en la delegación del Gobierno de Andalucía junto a 73 representantes de comunidades de regantes de toda Andalucía y el consejero no tuvo un momento para venir a firmar este convenio, que no puede tener vigencia hasta que no lo firme", ha dicho Victoria Fernández.

Esta es la política del Partido Popular. Quejarse de todo, votar que no a las soluciones y cuando tiene que firmar convenios para resolver los problemas de los regantes andaluces, no se presenta a la firma", ha asegurado la líder del PSOE-A tras mantener una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia malagueña.

Fernández ha destacado las ayudas "históricas" del Gobierno de España a Andalucía para el regadío sostenible, que están llegando a 341 millones de euros, "para hacer de este recurso, que es absolutamente limitado, pero que genera riqueza, que amarra la población al territorio, sea posible".

"Vamos a defender el escudo social del Gobierno de cara a los aranceles y también una nueva política agrícola común, que empezamos a negociar ahora, para el nuevo periodo 27-31, que tendrá que ser, si cabe, más social y más sostenible, desde la rentabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la social", ha concluido.

Por su parte, Alicia Murillo ha valorado el paquete de más de 14.000 millones del Gobierno dirigido a todos los sectores económicos afectados por la nueva política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que ha criticado que el PP haya votado en contra "de algo que es bueno para los españoles y para las españolas".

"No entendemos la actitud del Partido Popular, cada vez que hay algo bueno para España, votan en contra y sobre todo no entendemos la actitud del Partido Popular de Andalucía, que llegó a calificar de positivo los encuentros con el ministro Carlos Cuerpo en materia arancelaria y, sin embargo, los diputados del PP han votado en contra de que estas medidas se pongan en marcha", ha dicho.

Por último, Francisco Javier Anet ha destacado la importancia de dar voz a agricultores, ganaderos y al sector pesquero de la provincia. "Queremos que vean en el PSOE de Málaga y en el PSOE de Andalucía a sus aliados", ha apuntado.