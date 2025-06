PSOE critica que municipios de interior de Málaga pagan "un altísimo precio por la incompetencia" de Moreno en movilidad

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario de Movilidad del PSOE de Málaga, Daniel Gómez, ha criticado que "los municipios del interior de la provincia estamos pagando un altísimo precio por la incompetencia de Moreno Bonilla al no renovar más de mil rutas de transporte interurbano en Andalucía".

Acompañado por el parlamentario andaluz y portavoz del PSOE en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, Gómez ha exigido al gobierno regional del PP "que asuma sus responsabilidades respecto al transporte interurbano, que son de su exclusividad, y que condenan al abandono no solo a Campillos, del que soy alcalde, sino a otros como Archidona, Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos, entre otros", ha añadido.

Así, ha pedido a la Junta "dignidad y futuro" para los municipios del interior en materia de movilidad, "tenemos un transporte público que es totalmente indigno, tercermundista en muchos casos y totalmente alejado de la realidad actual que nos ocupa, sobre todo cuando Moreno Bonilla no ha hecho absolutamente nada por crear un nuevo mapa de concesiones ni de mejorar la frecuencia, decisiones que beneficiarían a miles de malagueños y malagueñas que dependen del autobús para trabajar a diario", ha lamentado.

Para el también regidor "esto tiene consecuencias directas y especialmente, como hemos dicho, en Campillos, porque cuando no hay transporte público no hay igualdad, no hay oportunidades y no hay futuro. Contamos solo con un autobús que va a Málaga a las 7.20 de la mañana y que vuelve a las 15.00, solo en días laborales, y solo dos conexiones con Antequera, una a las 7.20 y otra a las 12.30, con vueltas a las 11.30 y 15.15, totalmente insuficientes para ir al hospital, a la universidad, a un empleo con horario flexible o a actividades de ocio en el fin de semana", ha detallado.

"Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI, tenemos los mismos servicios que hace 15 años cuando la población ha crecido un 40% y las necesidades han cambiado. Moreno Bonilla debe ponerse a trabajar ya, con la movilidad no puede seguir atascado ni escondido detrás de excusas técnicas cuando la realidad de la comarca de Antequera y la zona norte ha cambiado, por eso exigimos un transporte digno con esta campaña para que se dupliquen los servicios en hora punta y también en fin de semana así como que se mejoren los pliegos de cara a nuevas concesiones y licitaciones", ha concluido.

Por su parte, Ruiz Espejo ha criticado la paralización de 988 rutas de autobús interurbano en Andalucía, un proceso que se inició en agosto de 2024 para provocar su renovación pero que fue anulado en marzo de este año, "cuando 119 de las 122 concesiones estaban caducadas, el sistema de autobuses interurbano, a pesar de todo, se sigue prestando y sigue funcionando gracias al esfuerzo de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas concesionarias del transporte, recordado que sigue siendo el medio más utilizado en Andalucía", ha declarado.

Así, para el parlamentario andaluz, "la Junta ha dejado en punto muerto la renovación de dichas concesiones, generando inseguridad jurídica, paralizando inversiones y aumentando el abandono del medio rural, cuando el transporte público por autobús es su principal sistema de comunicación", ha advertido.

Desde el PSOE han recordado que en muchos municipios de la zona como Antequera, Campillos, Cuevas Bajas, Villanueva del Rosario, Sierra de Yeguas, Archidona o Alameda, el autobús es la única opción real de transporte público y que esta realidad "los coloca en una situación crítica porque no hay frecuencias suficientes, no hay horarios adaptados a las necesidades y no hay servicio de autobús a servicios básicos como educativos, sanitarios o comerciales", ha precisado.

En este sentido, Ruiz Espejo ha recordado que las competencias en materia de transporte terrestre en la Comunidad Autónoma recaen en la Junta de Andalucía, otorgada por el artículo 64 del Estatuto de Autonomía. "Sin embargo, la gestión que la Junta de Andalucía está realizando en esta materia en Andalucía es claramente deficiente y no responde a las necesidades reales de la población que tenemos en este momento y a las demandas que la misma está exigiendo", ha concluido.