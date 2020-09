PSOE critica que no exista "un consenso claro" en la Junta sobre la situación epidemiológica de Málaga y pide "claridad"

MÁLAGA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha trasladado su preocupación por "la confusión" existente en el seno del Gobierno andaluz por la situación sanitaria de la provincia de Málaga.

"No puede ser que no haya un consenso claro en el ejecutivo andaluz sobre la situación epidemiológica de la provincia. Si hay o no transmisión comunitaria, que suponen las cifras de contagios en nuestra provincia o si se están rastreando los contactos de quienes han dado positivo por COVID-19, teniendo en cuenta las declaraciones realizadas por el delegado de Salud en la provincia", ha manifestado.

Ruiz Espejo ha exigido "claridad" al Gobierno andaluz respecto a la situación epidemiológica en la provincia "y si la hay que se pongan en marcha las medidas necesarias para salir de ella".

"Actuaciones urgentes que deben reforzarse especialmente en las residencias de mayores y de personas de discapacidad que se están viendo muy afectadas, en el caso de Málaga con tres centros que suman 149 contagios y varios fallecidos. Así hemos presentado una moción en el Parlamento andaluz que va en esta línea", ha recalcado el líder de los socialistas malagueños.

Por último, el dirigente socialista ha pedido al delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, "que, como máximo responsable de la materia en la provincia, deje trabajar a los profesionales sanitarios y haga un esfuerzo para que los centros de salud y los hospitales no tengan la carencia de personal que tienen ahora".