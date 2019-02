El PSOE critica la "pérdida de peso total" del turismo en la Junta y que esta Consejería "haya desaparecido"

Publicado 18/02/2019 13:54:57 CET

Carnero lamenta "falsedades" del nuevo Gobierno andaluz y Ruiz Espejo advierte de las "consecuencias negativas" de no aprobar los PGE

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE malagueño, Javier Carnero, ha criticado la "pérdida de peso total" del turismo en el nuevo Gobierno andaluz, con una Consejería del ramo "que ha quedado diluida en una macroconsejería con materias inconexas entre sí como Administración Local o Regeneración Democrática, que todavía no nos han explicado qué es".

Así, en rueda de prensa en Málaga junto al secretario general del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, ha lamentado que una Consejería como la de Turismo haya "desaparecido y, con ello, la pérdida para Málaga ha sido real teniendo en cuenta que el 60 por ciento del turismo se genera en nuestra provincia". "Ningún malagueño ni malagueña se encuentra representado", ha lamentado.

Carnero ha ensalzado la gestión del Gobierno socialista de Susana Díaz, "que ha permitido que más de 30 millones de personas hayan generado una inversión de 21.600 millones en 2018". Además, ha considerado que el sector se enfrenta a retos "que no han sido todavía abordados por el nuevo gobierno del tripartito".

Entre ellos, ha citado el 'brexit', la estabilización de las plantillas para acabar con la estacionalización y la recualificación hotelera de la Costa del Sol. "No sabemos qué va a hacer esa Consejería diluida, por lo que exigimos más implicación con un sector que sigue teniendo necesidades mientras vemos como la derecha ya ha enseñado la patita para mostrar lo que quiere hacer, que no es otra cosa que revertir el crecimiento de Andalucía, llevarla a un estadío más pobre y no darle la importancia que tiene", ha sostenido.

A nivel global, Javier Carnero ha criticado la "inacción, la irresponsabilidad y la falsedad absoluta" del Gobierno andaluz en sus primeras semanas. "Quieren convertir el Parlamento andaluz en una pantomima, lo quieren dejar en la mínima expresión, que no haya control y que se reduzcan las comisiones para que la oposición no pueda fiscalizar la labor de gobierno", ha dicho.

"Es una total irresponsabilidad porque prohíbe a la oposición su labor, además, ya han realizado actos que ponen en riesgo la estabilidad de Andalucía", ha apuntado, refiriéndose a los "claros ejemplos de falsedad que ya han empezado a ser desmontados por el consejero de Economía al decir que no se van a poder crear 600.000 empleos, que no puede haber una bajada masiva ni mínimas de impuestos y que para salir del desempleo hay que acudir a la movilidad laboral".

El socialista ha recordado que el recorte de 1.000 plazas en la oferta pública de empleo en Primaria "supondrá menos funcionarios, haciendo que la educación pública vaya a peor para abrir la posibilidad a aumentar la colaboración con la concertada, de eso es algo de lo que el consejero de Educación, Javier Imbroda, sabe mucho, sobre todo personalmente".

PGE

Ruiz Espejo, por su parte, ha advertido de las "consecuencias negativas para la provincia" de la no aprobación "por parte de los partidos de derecha y de los nacionalistas" de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

"Eran unos buenos presupuestos para la provincia de Málaga ya que suponían un punto de inflexión en el impulso de las políticas sociales tras los años de castigo del Gobierno de Rajoy y del PP", ha añadido.

En este sentido, el líder socialista ha denunciado que "tanto PP como Ciudadanos se han movido solo por sus intereses partidistas y no por el interés de Estado, buscando solamente el enfrentamiento y la inestabilidad y el rédito electoral". "Quieren que Málaga siga estando en el furgón de cola de las inversiones o que Andalucía no reciba lo que le corresponde por su población, lo que va a condenar al olvido proyectos como la línea Algeciras-Bobadilla o la puesta en marcha de un plan de empleo para Andalucía dotado de 50 millones", ha expresado.

Han acusado a PP y Cs de "dar la espalda al avance en derechos para la ciudadanía y para reconstruir el estado del bienestar que el PP machacó durante siete años". Según Ruiz Espejo, "el PSOE es la única opción de progreso, de izquierdas, responsable y sensible con los problemas de la gente".

PROYECTOS CONCRETOS

Se ha referido a proyectos y medidas concretas que no saldrán adelante, como la elevación del peso del gasto social hasta el 57 por ciento del total, la aportación de 220 millones de euros más contra la violencia de género, 25 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil o el aumento del 40 por ciento del gasto en inversión en infraestructuras hasta los 7.572 millones.

En cuanto a la provincia de Málaga, ha dicho que no se podrán ejecutar 373,3 millones de euros en inversiones, detallando que se "ponen en riesgo" actuaciones como la línea Algeciras-Bobadilla, las obras de remodelación del enlace de la AP-7/A-7 en Benalmádena, las del acceso norte al aeropuerto de Málaga desde la hiperronda; las mejoras en el aeródromo, el proyecto del tercer carril y carril Bus-VAO en la A-7; los trabajos del Corredor Mediterráneo y de la línea LAV Antequera-Granada y la que permitía la conexión directa en alta velocidad entre Granada/Málaga y Sevilla, etcétera.

También las obras de la Biblioteca Pública del Estado en el antiguo Convento de San Agustín, la rebaja de 55 a 52 años la edad para percibir la prestación para desempleados de larga duración, la financiación de las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia, la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas cuya renta sea inferior a 11.200 euros y para las personas preceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo o el aumento de la partida de becas.