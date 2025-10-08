El PSOE critica "sobrecostes injustificados" en la adecuación del aparcamiento de La Marina de Málaga

Archivo - Perez y Quero con el presidente del comite de empresa de Smassa y la ex jefa de la Oficina Tecn - PSOE - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este miércoles "nuevos sobrecostes injustificados y presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), concretamente en las obras de adecuación del aparcamiento de la Plaza de la Marina, donde los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía constatan que no se realizó el acta de replanteo obligatoria antes del inicio de los trabajos".

Así, los socialistas han advertido de "una vez más sobrecostes en la Sociedad Municipal de Aparcamientos en obras realizadas, pagadas y no ejecutadas correctamente. Concretamente, en el entorno de la Plaza de la Marina", cuando se hicieron las obras de adecuación del entorno para ampliar las plazas de aparcamiento.

"Hemos podido comprobar que una obra que costó 1,4 millones de euros se ha ido hasta los más de 1,55 millones de euros, es decir, más de 150.000 euros más en sobrecostes que además no están recogidos en un acta de replanteo, algo que debería ser obligatorio", ha afirmado Pérez.

En este punto, ha recordado que "estos hechos también aparecen reflejados en un informe del Tribunal de Cuentas", lo que, a su juicio, "demuestra que en la Sociedad Municipal de Aparcamientos se han venido produciendo supuestas irregularidades continuadas bajo la gestión del anterior gerente que fue cesado de sus funciones, y cuyo máximo responsable político es el propio alcalde".

Por otro lado, Pérez ha añadido que este jueves "en el Consejo de Administración de Smassa vamos a volver a poner sobre la mesa estas presuntas irregularidades y exigir responsabilidades. No puede seguir siendo una práctica habitual en el gobierno del Partido Popular manipular las cifras y ejecutar obras sin las garantías legales necesarias".

En relación con las obras del aparcamiento de La Marina, el consejero socialista en Smassa, Jorge Quero, ha recordado que "las alegaciones presentadas por Smassa fueron rechazadas, según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía".

Además, ha señalado que "esta ausencia de documentación, la que justifica los sobrecostes, pone en tela de juicio la legalidad de la obra y su finalización, ya que se ha aprobado un incremento de costes de 150.000 euros, un 10% más del presupuesto inicial, sin respaldo legal".

"El sobrecoste se justifica con un supuesto incremento de precios y una bonificación a la empresa por una penalización, pero no entendemos cómo puede certificarse una penalización o bonificación si no existe un acta de replanteo que marque el inicio de la obra ni los plazos de ejecución", ha subrayado.

CUBRICIÓN DE PISTAS DEL CEIP VALLE-INCLÁN

Por otro lado, en relación a las obras de la cubrición de las pistas del colegio Valle-Inclán, ejecutadas junto al aparcamiento de Pío Baroja, Pérez ha anunciado que el grupo socialista solicitará "una auditoría técnica y de contratación ante los sobrecostes detectados" y "las dudas sobre quién debía haber ejecutado realmente la obra, si el Ayuntamiento o la Sociedad Municipal de Aparcamientos".

"Una vez más se demuestra que hubo presuntas irregularidades cometidas por el anterior gerente y que el PP ha permitido una gestión plagada de opacidad y favoritismos".

Así, el portavoz socialista exige "responsabilidades políticas al alcalde, Francisco de la Torre", y reclama "transparencia total en la gestión de Smassa", pidiendo "que se abra una investigación interna y una auditoría técnica y económica independiente sobre las obras de La Marina y Pío Baroja".

Estas declaraciones se producen tras conocer "deficiencias técnicas" en la cubrición de las pistas deportivas del CEIP Valle-Inclán, en cuyo subsuelo se encuentran los aparcamientos públicos, "obras financiadas íntegramente por el Ayuntamiento pero ejecutadas por la sociedad municipal de aparcamientos, pese a no estar dentro de su objeto social".