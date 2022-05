El PSOE critica los "tres años en blanco" y el equipo de gobierno de Málaga destaca el "avance"

MÁLAGA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La situación de la ciudad de Málaga tras tres años desde las elecciones municipales ha sido abordada en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, celebrado este jueves, en una moción urgente presentada por el PSOE, cuyos puntos no han salido adelante. Así, los socialistas han puesto una "enmienda a la totalidad" de la gestión y han lamentado "tres años en blanco y pérdida de control de la ciudad" y el equipo de gobierno, tanto PP como Cs, han lamentado la visión "catastrofista" de la oposición y han destacado el "avance y progreso" de la ciudad.

En el debate de la moción, tras tomar la palabra cinco representantes del tejido asociativo de la ciudad, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha incidido en que "lo que hemos querido traer es la otra Málaga", ha hablado de mandato "en blanco; lo que no ha hecho en 30 años desde ese sillón, no va a hacerlo ya". Así, ha pedido al alcalde "valentía" tras escuchar a los intervinientes hablar de "mentiras o actuar de manera cínica".

"Nosotros hablamos de los problemas de los malagueños, del drama que hay", aludiendo a los problemas de la zona azul, de vivienda, entre otros, y a la "falta de modelo de ciudad". "Se ha perdido el control de la ciudad", ha advertido Pérez, al tiempo que ha dicho que el alcalde "no se sonroja cuando los malagueños le acusan de mentir". "Váyase si no es capaz de afrontar la realidad", ha dicho.

PP SUBRAYA EL "AVANCE" DE MÁLAGA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no ha intervenido en la moción sí que ha señalado para rechazar las críticas del PSOE que "hay otras formas de hablar y es con los hechos, a los hechos me remito".

Por su parte, la portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha rechazado las críticas del PSOE y ha acusado a los socialistas de traer un 'totum revolutum' que, es obvio, huele a proceso electoral".

Así, en su intervención ha incidido en que cuando escucha a la oposición "creo que viven en una Málaga diferente, distinta a la que vivimos el resto de malagueños", lamentando la "visión apocalíptica de una Málaga que no la perciben los malagueños".

También Pérez de Siles ha insistido en el "avance" de la ciudad. "Pareciera que De la Torre llevase 30 años por los resultados que hay pero la realidad es que lleva 22, entiendo que se hagan largos --para la oposición-- pero más largos se le van a hacer los siguientes".

Sobre la falta de modelo, ha garantizado que el PP y el alcalde "tiene muy claro el proyecto que queremos para futuro de la ciudad, que afortunadamente, no es su modelo --del PSOE--". "No le quepa duda que ciudad está bien dirigida, capitaneada, tiene futuro, estrategia para los próximos años y seguir sumando calidad de vida", ha concluido.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dicho que la moción le parece "negativa, apocalíptica, catastrofísta, que relata una Málaga oscura, sin futuro, con un guion terrorífico y no conocido", lamentando que la iniciativa "no tiene espíritu constructivo".

Ha reconocido, no obstante, que "por supuesto hay problemas", pero "no derivan de lo que relata" en la moción, lamentando, por otro lado, que el PSOE pide inversiones y en una moción debatida anteriormente en el pleno sobre infraestructuras "no hay acuerdo; piden viviendas, pero no construyeron ninguna cuando estaban en la Junta...".

Por último, ha querido terminar con un mensaje "positivo" y "creo, más acorde con la realidad. Málaga tiene estabilidad política gracias a que Cs integra el gobierno, Málaga es un lugar próspero, las empresas quieren venir, un lugar atractivo turísticamente ... estamos orgullosos de la Málaga que tenemos, un lugar de oportunidad", abogando por seguir trabajando porque quedan "cosas por hacer y mejorar", pero "voy a seguir defendiendo lo bien que se vive en Málaga y la ciudad que tenemos".

Por su parte, el viceportavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, ha pedido que se deje de poner el Ayuntamiento "al servicio del beneficio privado y se ponga al interés general", incidiendo en la prioridad de la igualdad. "Nosotros proponemos y seguiremos exigiendo un giro social y verde en la ciudad, pero va a tener que venir otro gobierno municipal y usted --en referencia a De la Torre-- va tener el tiempo que necesita para hacer deporte".

TURISMO E INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, también ha salido adelante la moción del PP para instar insta al Gobierno central a hacer público un calendario "realista" de sus compromisos inversores con Málaga en el que "queden recogidos tanto proyectos que ya forman parte de reivindicaciones históricas como otros, tal es el caso del eje litoral y la vía permietral en los que el Consistorio ha venido avanzando a nivel técnico pero cuya financiación debe ser soportada de forma compartida por distintas instituciones así como mecanismos de colaboración público-privada".

De igual modo, ha sido aprobada por unanimidad, tras contar con enmienda, la moción del PP sobre el AVE que conecta Málaga con Madrid; y otra por unanimidad sobre la situación de la justicia.

El turismo de la ciudad, así como el turismo de "borracheras" y las despedidas de soltero también son temas que han sido abordados en el pleno.

La oposición ha criticado este tipo de turismo y que la ciudad "no tiene un modelo y control". Desde el PSOE, el concejal Pablo Orellana ha insistido en que se necesita un modelo turístico que persiga "la calidad". "La respuesta no puede limitarse a agachar la cabeza y responsabilizar a otros", ha señalado. Desde Unidas Podemos, la edil Remedios Ramos ha lamentado la imagen de la ciudad con las despedidas de soltero, pidiendo "frenarlo" y "controlarlo".

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha lamentado que la oposición lo vea "todo mal" y "aprovechen cualquier ocasión para hablar mal de Málaga". Por ello, le ha dado datos y les acusó de que "no tienen ni idea del perfil de turista que viene a Málaga". "Entendemos que hay cosas que hacer, pero por favor, dejen de hablar mal de Málaga", ha apostillado.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dicho que Málaga tiene que tener claras sus aspiraciones en cuanto al turismo y apostar por "segmentos culturales, de congresos, el turismo deportivo, el de alto valor adquisitivo, entre otro". "Los modelos de borrachera y diversión barata no son los que deseamos", ha agregado.

No obstante, ha afeado a la oposición que hablen en tono "tremendista" como si "no ocurriese en todos los lugares turísticos". Por tanto, ha abogado por diversificar y ha dicho que hay proyectos y medidas en marcha.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, han salido adelante la mayoría de los puntos de la moción urgente de Unidas Podemos en relación con "los discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres y su influencia negativa en los avances en derechos y el aumento de las violencias machistas".

Otra moción para pedir al Ayuntamiento hacerse cargo de su responsabilidad patrimonial con las grietas de las viviendas de Haza Cuevas ha salido adelante por unanimidad tras una enmienda del PP.

También ha sido aprobada la moción de Cs relativa a que el Gobierno impulse una ley para mejorar la proyección social y laboral de las personas a las que les haya sido diagnosticada una enfermedad grave o carcioma.