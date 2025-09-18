PSOE dice que PP lleva "tres años engañando" a familias de Benahavís (Málaga) sobre nuevo colegio y nuevo instituto

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, la concejala Ana Bermudez y la secretaria general de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en Benahavi - PSOE

Los socialistas aseguran que más de 200 niños y niñas reciben clases "en barracones, con falta de espacio y problemas de seguridad"

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y la concejala socialista en Benahavís (Málaga), Ana Bermúdez, han criticado "el incumplimiento del convenio firmado hace tres años entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo colegio y un nuevo instituto en el municipio".

"Ni colegio, ni instituto, ni obras: solo propaganda y mentiras", han criticado durante la visita del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, a la localidad costasoleña.

Bermúdez ha recordado que en Benahavís "hay 500 alumnos estudiando en un colegio saturado (el CEIP Daidín), con aulas prefabricadas que ocupan todo el patio". "El Partido Popular prometió un nuevo colegio y un instituto, anunciaron un convenio hace tres años con una inversión de diez millones de euros, incluso mostraron imágenes de los nuevos centros educativos. Hoy, en 2025, la realidad es otra: no hay colegio, no hay instituto, no hay obras, solo propaganda y mentiras", ha señalado.

La concejala ha advertido de que "más de 200 niños y niñas dan clase en barracones, con falta de espacios adecuados y problemas de seguridad". "Esto es una falta de respeto hacia las familias de Benahavís y no lo vamos a permitir. Nuestro municipio necesita hechos, no más excusas. Nuestros niños y niñas no pueden seguir siendo la propaganda del PP", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha dicho que "mientras Juanma Moreno se va de vacaciones, casi 3.000 niños y niñas han comenzado el curso escolar en la provincia de Málaga en barracones, 200 de ellos en Benahavís".

"Moreno Bonilla lleva siete años de promesas incumplidas con la provincia, prometiendo nuevos colegios e institutos que nunca llegan, como el que tenía que haberse construido en este municipio y que no ha avanzado nada", ha criticado.

Alba ha criticado además que "el presidente andaluz se permite el lujo de rechazar casi 18.000 millones de euros de condonación de la deuda que le ofrece el Gobierno de España, solo porque lo único que quiere es confrontar".

"Con esos recursos podría bajar la ratio, reducir el horario lectivo del profesorado y reforzar la educación especial, pero prefiere mantener su política de abandono de la escuela pública", ha reprochado.

"Desde Benahavís exigimos al señor Moreno Bonilla que cumpla con sus promesas electorales y dé a nuestro alumnado los centros educativos que se les llevan negando año tras año", han concluido.