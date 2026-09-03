PSOE de Estepona (Málaga) rectifica y dice que su sede no ha sido vandalizada

Imagen de archivo de la sede del PSOE de Estepona. - PSOE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Estepona (Málaga) ha rectificado la información que ellos han transmitido a primeras horas de este jueves respecto a un supuesto vandalismo en su sede, que no ha sido tal, y han explicado que al acudir a las instalaciones han comprobado que "lo que aparecía en esa fotografía --con pintadas-- no era cierto".

Según han publicado ahora en su cuenta de Facebook, la fotografía con la fachada supuestamente vandalizada les fue enviada "a primera hora por una persona que nos conoce desde hace tiempo y en la que depositamos nuestra máxima confianza". Por ese motivo, han señalado, le dieron "credibilidad y procedimos a compartirla en nuestras redes sociales".

Sin embargo, han apuntado que "al acudir posteriormente a la sede para comprobar los hechos y proceder a su limpieza, hemos comprobado que lo que aparecía en esa fotografía no era cierto". "Por responsabilidad, consideramos necesario aclararlo públicamente", han manifestado.

"Lo que sí es cierto es que nuestra agrupación local viene sufriendo actos de vandalismo y acoso desde hace tiempo. No es la primera vez que encontramos huevos, escupitajos, insultos y otros actos de este tipo en nuestra sede. También hemos recibido mensajes ofensivos en redes sociales, tanto contra nuestra organización como contra nuestra portavoz, Emma Molina, de manera personal e individual", han precisado.

Por eso, "aunque rectificamos esta publicación, no vamos a normalizar ni a minimizar lo que viene ocurriendo" y han asegurado que han informado a la Policía Nacional y han presentado "la pertinente denuncia para que se investiguen tanto la difusión de la fotografía como los hechos de vandalismo y acoso que venimos sufriendo", han apuntado.

"Queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se depuren las responsabilidades que correspondan. Las redes sociales no son un espacio al margen de la ley. La difusión de contenidos falsos, los insultos y las campañas de acoso pueden tener consecuencias legales", han manifestado, apuntando que "será la investigación la que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio u otra infracción".

Los socialistas de Estepona han asegurado que "rectificar cuando se comprueba que algo no es cierto es un ejercicio de responsabilidad". "Y eso es precisamente lo que hacemos hoy. Seguiremos defendiendo la verdad, la democracia, la educación y el respeto. Pero también seguiremos denunciando el odio, el vandalismo y cualquier intento de intimidación contra nuestra organización o contra quienes formamos parte de ella. La discrepancia política es legítima. El acoso y el vandalismo, no", han concluido.