El PSOE exige que 2019 "no sea un año en blanco" para la sanidad en la provincia de Málaga

Publicado 15/02/2019 12:33:37 CET

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía que 2019 "no sea un año en blanco para la sanidad en la provincia" y ha anunciado que el partido presentará una moción para que se "cumplan los compromisos con el hospital de Estepona y el tercer hospital de Málaga".

Ruiz Espejo, que ha comparecido junto a la portavoz socialista de la Diputación, Antonia García; la edil socialista Rosa del Mar Rodríguez y la candidata del PSOE a la Alcaldía de Estepona (Málaga), Emma Molina, ha señalado que el partido presentará una moción en la institución provincial para que dicho ente y el Gobierno andaluz "cumplan" para que dichas infraestructuras "entren en funcionamiento cuanto antes".

"La derecha siempre ha tenido a la sanidad como un tema recurrente para atacar al Gobierno andaluz de Susana Díaz, pero la verdad es que un mes después de que el PP y Ciudadanos se hicieran con el poder en Andalucía no hemos visto ni un movimiento a favor de la sanidad pública en nuestra tierra", ha señalado el secretario general de los socialistas malagueños.

A ello, ha sumado "la inacción de la Diputación de Málaga, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos ante este asunto", ha afirmado Ruiz Espejo, por lo que ha considerado la importancia de que "no se pare el impulso que el anterior ejecutivo socialista en la Junta dio a los proyectos del Hospital de Estepona y del tercer Hospital de Málaga".

Así, el dirigente del PSOE ha pedido a la Diputación "que se cumpla con la palabra dada del entonces presidente de la institución, Elías Bendodo, y del grupo del PP, pero posteriormente negaron su apoyo a las enmiendas del grupo socialista para destinar financiación en los presupuestos provinciales a estas infraestructuras", ha expresado.

En concreto, en cuanto al centro hospitalario de Estepona, "tenemos que recordar que su Ayuntamiento está pagando los 15 millones de euros que cuesta la construcción del hospital mientras que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE se comprometió equiparlo y de ponerlo en funcionamiento, queda por ver qué hará el nuevo Gobierno andaluz", ha expresado.

El Hospital de Alta Resolución de Estepona prevé atender 85.000 consultas, 91.000 urgencias y 4.000 intervenciones quirúrgicas al año. "Y desde el PSOE consideramos que la aportación de la Diputación a este proyecto debería al menos igualar a la del centro hospitalario del Guadalhorce, en torno a los siete millones de euros", ha añadido Ruiz Espejo.

De igual forma, en el caso del tercer hospital de Málaga, ha afirmado que "la Diputación juega un papel fundamental al haber acordado la cesión de los terrenos para su construcción en la zona del Hospital Civil". "Pero a día de hoy no existe el protocolo de colaboración entre la administración provincial y autonómica, lo cual ha impedido la redacción del proyecto antes del final de 2018", ha lamentado.

"El entonces presidente y actual consejero de la Junta, Elías Bendodo, se negó a firmarlo a finales de año y tras las elecciones del 2 de diciembre no tenemos ninguna noticia por parte del nuevo Ejecutivo andaluz. Una muestra más de la inacción del nuevo Gobierno", ha concluido.

PRESUPUESTOS DE DIPUTACIÓN

Por su parte, Antonia García ha destacado que el grupo socialista de la Diputación llevará esta iniciativa en el próximo pleno "sobre los incumplimientos de la institución provincial con el tercer Hospital y con el Hospital de Estepona porque en los presupuestos de 2019 no hay partida para ambos proyectos".

"En el caso del tercer hospital, Elías Bendodo afirmó en rueda de prensa que iba a ceder los terrenos y que iba a colaborar económicamente pero no existe el protocolo de colaboración entre la Diputación y la Junta porque no ha querido firmado y no tenemos noticias", ha insistido.

Al respecto ha dicho que les "preocupa que no aparezca consignación presupuestaria alguna y, por ello, el PSOE ha presentado alegaciones y enmiendas para que la Diputación colabore con estos proyectos tan importantes para la provincia y el PP ha votado en contra".

En este sentido, se ha referido a la construcción del Hospital de Estepona que cuenta con la colaboración del anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento "pero la Diputación no participa".

"Cuando el PSOE gobernaba en esta institución, se destinó siete millones de euros para el Hospital del Guadalhorce y ahora exigimos al PP que, de una vez por todas, colabore, y que se cedan los terrenos del tercer hospital poniendo en marcha un plan plurianual para este proyecto para que este proyecto esté en marcha en el menor tiempo posible al igual que con el de Estepona", ha explicado.

Por su parte, Rosa del Mar Rodríguez ha pedido al delegado de la Junta en esta material en la provincia de Málaga, Carlos Bautista, "que se ponga ya a trabajar, hay más de 300 profesionales que han creado un plan funcional, no es de recibo que ahora se quiera empezar de nuevo".

"El PP ya ha paralizado la llegada del metro al Hospital Civil, donde se ubicará el tercer hospital, por eso queremos que se cedan ya los terrenos necesarios y que se abran los servicios de urgencia en los distritos, como ya comenzó a realizar el Gobierno de Susana Díaz", ha concluido.

Por último, para Emma Molina, el hospital de Estepona "es realidad gracias al compromiso de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento". "Se firmó un convenio de colaboración en el que el Gobierno de Susana Díaz se comprometía a equipar al centro y dotarlo de personal, por eso queremos saber cuando se va a abrir el hospital y que el alcalde vuelva a poner el contador en marcha para que los ciudadanos sepan cuando pueden acudir a su centro sanitario ahora que gobierna el PP en Andalucía", ha concluido.