El PSOE exige actuar contra grandes tenedores para frenar la especulación con la vivienda en Málaga

El PSOE de Málaga ha exigido a De la Torre, que abandone su política "de brazos cruzados ante la especulación" inmobiliaria y comience a aplicar medidas fiscales "contra la acumulación" de viviendas vacías y destinadas al negocio turístico. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que abandone su política "de brazos cruzados ante la especulación" inmobiliaria y comience a aplicar medidas fiscales "contra la acumulación" de viviendas vacías y destinadas al negocio turístico.

El portavoz del grupo socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado que después de 26 años de gobierno del Partido Popular, Málaga "se ha convertido en una ciudad donde cada vez resulta más fácil acumular viviendas para hacer negocio y más difícil conseguir una para vivir".

El dirigente se ha referido a los últimos datos de la Dirección General del Catastro, publicados por medios provinciales, que revelan que existen cerca de 10.000 propietarios con más de diez inmuebles urbanos, un 157% más que desde 2006. "Mientras los grandes propietarios multiplican sus inmuebles, miles de familias malagueñas no pueden pagar un alquiler, nuestros jóvenes no pueden emanciparse y cada vez son más los vecinos expulsados de los barrios donde han vivido toda su vida", ha expuesto.

El portavoz socialista ha considerado que estos datos "son el reflejo de un modelo de ciudad que ha puesto la alfombra roja a los grandes inversores, a los especuladores y a los fondos buitre, mientras ha dado la espalda a las necesidades de los malagueños".

El PSOE apunta que, según las estadísticas del Catastro, Málaga es la provincia andaluza con mayor número de propietarios de más de diez inmuebles, una realidad que, para Ruiz Araujo, evidencia "las consecuencias de más de dos décadas de políticas del PP que han favorecido el negocio inmobiliario por encima del derecho a la vivienda".

"No es casualidad que Málaga sea una de las ciudades donde más se ha encarecido la vivienda y donde cada vez resulta más complicado vivir con un sueldo normal. De la Torre ha permitido que nuestros barrios se conviertan en espacios para la inversión mientras quienes los han construido y sostenido tienen que marcharse porque ya no pueden permitirse vivir en ellos", ha señalado.

Ante esta situación, los socialistas han presentado una serie de medidas al equipo de gobierno para exigir la aplicación de las nuevas herramientas fiscales contempladas en los decretos impulsados por el Gobierno de España en materia de vivienda. Entre las principales medidas, reclaman modificar las ordenanzas fiscales para aplicar los recargos máximos legalmente permitidos sobre las viviendas desocupadas injustificadamente durante años, especialmente cuando pertenecen a propietarios con cuatro o más inmuebles residenciales.

Asimismo, proponen recargos de hasta el 150% del IBI para quienes acumulen cuatro o más viviendas destinadas al alojamiento turístico, previa declaración de Málaga como zona de mercado residencial tensionado. "El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa instrumentos para combatir la especulación y ahora corresponde al Ayuntamiento utilizarlos. No hablamos de subir impuestos a las familias, sino de actuar contra quienes acumulan viviendas para especular mientras los malagueños no encuentran dónde vivir", ha defendido Ruiz Araujo.

Para ello, exigen un censo municipal de viviendas vacías y un estudio sobre la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios y sociedades inmobiliarias. "De la Torre lleva años buscando excusas para no intervenir en el mercado de la vivienda, pero la realidad es que existen herramientas y lo que falta es voluntad política. No puede ser que el alcalde encuentre todas las facilidades para atraer inversiones millonarias y todas las dificultades cuando se trata de garantizar que una familia trabajadora pueda seguir viviendo en Málaga", ha señalado el portavoz.

Por su parte, la viceportavoz socialista y responsable de Vivienda del grupo municipal, Carmen Martín, ha advertido de que "el problema de Málaga no es que falten personas dispuestas a comprar o alquilar una vivienda, sino que los precios se han disparado hasta dejar fuera del mercado a una parte importantísima de la población. Estamos hablando de trabajadores que no pueden vivir cerca de sus empleos, de jóvenes que ven imposible emanciparse y de familias que tienen que marcharse de los barrios donde han desarrollado sus vidas. No podemos normalizar que vivir en Málaga se haya convertido en un privilegio".

Ha defendido que el Ayuntamiento "no puede seguir siendo un espectador de la transformación del mercado inmobiliario ni limitarse a anunciar promociones mientras permite que la vivienda se convierta en un activo para la especulación".

En este sentido, Martín ha reclamado que De la Torre utilice todas las herramientas a su alcance para identificar dónde se concentra la propiedad, movilizar las viviendas que permanecen injustificadamente vacías y frenar la utilización del parque residencial para actividades que expulsan a los vecinos.

"Necesitamos una política de vivienda que ponga límites a quienes hacen negocio con un derecho básico y que sitúe las necesidades de las familias por encima de los intereses de los grandes propietarios. No basta con construir vivienda protegida si al mismo tiempo se permite que el mercado expulse a quienes necesitan un hogar", ha expuesto.

La responsable socialista ha insistido en que "Málaga necesita un cambio de rumbo que devuelva a los barrios su función residencial y garantice que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad, independientemente de sus ingresos".

Para ello, ha reclamado al equipo de gobierno que deje de buscar excusas y asuma sus competencias, porque "gobernar también significa intervenir cuando el mercado deja de dar respuesta a las necesidades de la mayoría. La vivienda no puede ser un negocio sin límites ni un privilegio reservado a quienes pueden pagar cualquier precio. Detrás de cada cifra hay personas, familias y proyectos de vida que están en riesgo".

"El Ayuntamiento tiene instrumentos para actuar y tiene la obligación de utilizarlos. Lo que Málaga necesita es una ciudad para vivir, no una ciudad en la que cada vez resulte más rentable tener viviendas que vivir en ellas", ha concluido.