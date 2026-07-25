PSOE exige la apertura "inmediata y gratuita del nuevo aparcamiento del Hospital Civil de Málaga tras dos meses cerrado"

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Martín, y el concejal socialista Jorge Quero informan sobre el aparcamiento del Hospital Civil - PSOE

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido a la Junta de Andalucía "la apertura inmediata" del nuevo aparcamiento provisional construido junto al Hospital Civil y al Materno Infantil, "cuyas obras finalizaron hace ya dos meses pero que continúa cerrado al público".

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Martín, ha criticado la "inacción" de la Consejería de Salud y de la dirección del Hospital Regional, "al considerar que mantener cerrada una infraestructura ya terminada está agravando los problemas de acceso de pacientes y profesionales", mientras "continúan las quejas por las abusivas tarifas derivadas de la privatización del estacionamiento sobre suelo público".

A su juicio, Moreno, "con el silencio cómplice de De la Torre ha mirado para otro lado" ante "un problema que era perfectamente previsible tras la decisión de privatizar el aparcamiento".

"Una falta de planificación" que, según ha explicado, "está afectando directamente al funcionamiento del complejo hospitalario". "Los profesionales tardan hasta 30 o 40 minutos en encontrar un sitio donde aparcar en una zona con enormes dificultades de movilidad, lo que incluso retrasa los relevos entre turnos y obliga a muchos trabajadores a permanecer más tiempo del debido en sus puestos", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que "numerosos pacientes llegan tarde a consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones o ingresos hospitalarios por la imposibilidad de estacionar cerca del centro sanitario".

"Es una situación verdaderamente vergonzosa", ha afirmado en un comunicado Martín, que ha reclamado a la Junta "una solución inmediata para un problema que ha generado el propio Gobierno andaluz".

De igual modo, la viceportavoz socialista ha insistido en que los usuarios del Hospital Materno Infantil "también ven reducido su tiempo de visita a menores hospitalizados porque gran parte del mismo lo emplean buscando aparcamiento", por lo que ha exigido "una solución inmediata que garantice el acceso en igualdad de condiciones a la sanidad pública y descarte definitivamente la implantación de un aparcamiento de pago sobre suelo público".

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha reclamado "la apertura inmediata" del nuevo aparcamiento mientras se alcanza una solución definitiva. "Detrás de nosotros hay un aparcamiento completamente terminado que podría aliviar desde hoy mismo los problemas de movilidad que sufren pacientes crónicos, usuarios de Urgencias y los cientos de trabajadores del Hospital Civil y del Materno Infantil", ha manifestado.

Además, ha trasladado el respaldo del grupo municipal socialista a los sindicatos, plataformas vecinales y colectivos sociales que han impulsado una recogida de firmas para exigir una respuesta "eficaz que garantice la accesibilidad a los centros hospitalarios".

Quero también ha criticado que la decisión de convertir el aparcamiento "en un servicio privatizado y de pago" supone "un auténtico agravio" para muchos pacientes que necesitan acudir al hospital varias veces al mes para recibir tratamiento.

"El acceso a la sanidad pública no puede depender de un peaje ni de la privatización de un espacio público", ha defendido el edil socialista, al tiempo que también ha reclamado "la máxima colaboración de todas las administraciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, que ya investiga esta situación, para garantizar los derechos de pacientes, familiares y profesionales sanitarios", ha concluido.