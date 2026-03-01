El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga mejoras en la "tercermundista" MA-21 ante riesgos para la seguridad vial

El responsable socialista de Movilidad en el Ayuntamiento, Jorge Quero, y el concejal responsable del distrito de Churriana, Salvador Trujillo. - PSOE MÁLAGA

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Ayuntamiento la mejora "con carácter urgente" de la seguridad vial en la carretera MA-21, antigua N-340, en el acceso al aeropuerto de la ciudad, tras el atropello de un viajero a comienzos de semana. Además, ha calificado el estado de la vía como "tercermundista", debido a sus "aceras estrechas y con apenas pasos de peatones".

El responsable socialista de Movilidad en el Ayuntamiento, Jorge Quero, ha advertido en una nota que "no hay prácticamente espacio para cruzar la vía y acceder al aeropuerto de forma segura". Según ha explicado, esta carretera "se ha convertido en un punto negro", ya que transitar por aceras "tan reducidas, con escasos pasos de peatones y sin medidas de calmado de tráfico", supone "una auténtica ruleta rusa".

Además, ha calificado el estado de la vía como "tercermundista", considerando que el aeropuerto, de referencia internacional, recibió en 2025 a más de 25 millones de viajeros. Quero ha recordado que, desde el grupo socialista, "llevamos años exigiendo un entorno seguro tanto para los millones de turistas que nos visitan como para los trabajadores que acuden diariamente a sus puestos", como ocurre con los empleados del polígono industrial contiguo.

La formación socialista ha reclamado al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, desde hace dos legislaturas, que "deje de mirar hacia otro lado ante este tipo de incidentes graves". Por ello, Quero ha vuelto a exigir actuaciones que no solo garanticen mayor seguridad para los peatones, ampliando aceras y aumentando el número de pasos de peatones, sino también medidas complementarias como reforzar la iluminación en todo el perímetro para evitar riesgos nocturnos, implementar mecanismos de calmado de tráfico para reducir la velocidad de los vehículos y reparar los socavones en la vía de acceso, especialmente en la Avenida García Morato, ya que estas deformaciones "ponen en riesgo la integridad de conductores de coches y motocicletas".

UN PROBLEMA AGRAVADO POR LA "FALTA" DE LUZ

La situación se agrava por las "graves deficiencias" de iluminación en los accesos al aeropuerto, especialmente en la avenida García Morato. Así lo ha señalado el concejal responsable del distrito de Churriana, Salvador Trujillo, quien ha indicado que el tramo "más conflictivo y deteriorado" se encuentra bajo el puente que conecta La Loma de San Julián con el aeropuerto. "Esa zona es especialmente peligrosa por la falta de iluminación, que no permite ver los numerosos baches y grietas", ha explicado Trujillo, quien ha segurado que "llevamos años esperando un plan integral de choque".

El concejal ha lamentado la "imagen decadente" que proyecta la ciudad "desde que el turista pone el pie en tierra", tras bajar del avión. "Que lo primero y lo último que vean los más de 25 millones de viajeros al año sean unas instalaciones deficientes y una entrada sin iluminación no es digno del tercer aeropuerto más importante de España, uno de los principales motores económicos de la ciudad", ha apostillado.

En la misma línea, el grupo municipal socialista ha reclamado al equipo de gobierno una actuación "urgente" ante el estado "inaceptable" de las vías malagueñas, que se han convertido en "un auténtico campo de minas" para los conductores tras el último temporal, especialmente en los accesos a los polígonos por donde circula mayor tráfico pesado, según ha señalado Quero.

El responsable socialista de Movilidad ha advertido que "este abandono no solo pone en grave riesgo la seguridad vial, sino que también supone un varapalo económico directo para las familias y trabajadores malagueños, que deben asumir el coste de los reventones de ruedas". Por ello, ha pedido al PP "tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Junta de Andalucía" que "asuma sus competencias", poniendo en marcha "de manera inmediata" un plan de choque "real" para reparar el firme en los polígonos industriales, junto con una revisión "a fondo" de todas las vías del municipio, ha concluido Quero.