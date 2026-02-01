PSOE exige "un gran pulmón verde" en los terrenos de Repsol en Málaga, "tras diez años de lucha vecinal"

PSOE de Málaga exige "un gran pulmón verde" en los terrenos de Repsol de la capital, "tras diez años de lucha vecinal" - PSOE

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reiterado al equipo de gobierno del PP la necesidad de convertir los antiguos terrenos de Repsol en "un gran pulmón verde" para la ciudad.

"No queremos más hormigón ni más torres para especular. Los socialistas llevamos años reivindicando, junto a la Plataforma Bosque Urbano, que estos 177.000 metros cuadrados deben ser el gran pulmón verde que necesitan los dos distritos más densamente poblados de la ciudad como son Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero", según ha reivindicado la viceportavoz socialista, Begoña Medina.

Según se recoge en un comunicado, Medina ha acompañado en la mañana de este domingo a la Plataforma Bosque Urbano en la celebración del décimo aniversario de su constitución, durante la cual se han plantado diez árboles. "Frente a un alcalde que solo piensa en el negocio y la especulación, los voluntarios de la plataforma llevan años realizando una labor ejemplar en estos terrenos, apostando por el medioambiente y el bienestar de la ciudadanía", ha señalado.

La viceportavoz socialista ha criticado la insistencia del alcalde, Francisco de la Torre, en "hormigonar" estos terrenos y ha exigido un cambio de rumbo.

"De la Torre sigue insistiendo en seguir haciendo honor a su apellido y construir más torres, pero no podemos olvidar que su modelo político y urbanístico ha fracasado", ha añadido, al recordar que el pasado mes de octubre el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo desestimó las alegaciones de Urbania, la promotora del proyecto de los rascacielos en los terrenos de Repsol.

En este sentido, Medina ha destacado que la creación de un gran parque central en la zona tendría un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

"Este espacio permitiría mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mitigar las horas de calor y, sobre todo, resolver el grave problema que tienen estos dos distritos de contaminación atmosférica y contaminación acústica. Por ello, le exigimos a De la Torre que rectifique y renuncie de una vez por todas a su proyecto de seguir hormigonando la ciudad y el bienestar de los malagueños y malagueñas", ha indicado.