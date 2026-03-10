El PSOE exige a Juanma Moreno que amplíe la frecuencia de los autobuses que conectan Rincón de la Victoria con Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez. - PSOE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que amplíe la frecuencia de los autobuses que conectan el municipio con Málaga. En la presentación de la campaña de los incumplimientos de Moreno con la provincia de Málaga, Aguilar ha recordado que la movilidad interurbana "es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía".

"Le corresponde a Juanma Moreno poner soluciones a la odisea que cada día viven miles de vecinos y vecinas de Rincón de la Victoria en sus desplazamientos a Málaga capital", ha asegurado Aguilar. En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España ya está realizando estudios para mejorar el tránsito en la A-7, "pero esas son medidas a medio y largo plazo".

"La Junta de Andalucía tiene que adoptar medidas a corto y medio plazo. El transporte en autobús es básico para ofrecer alternativas a los atascos y mejorar la movilidad en la zona", ha insistido.

"El transporte interurbano necesita una mayor frecuencia y un mejor servicio de autobuses, algo que es competencia de Moreno Bonilla y que no ha abordado en estos ocho años al frente de la Junta. Lo mismo ocurre con la llegada del metro de Málaga hasta Rincón de la Victoria, una propuesta que defendía el Partido Popular cuando estaba en la oposición y que ocho años después ni siquiera se está planteando", ha añadido.

"Le exigimos a Juanma Moreno que aporte soluciones inmediatas al problema de movilidad de Rincón de la Victoria. Y también le pedimos al alcalde del municipio, el señor Salado, que alguna vez actúe como alcalde y defienda los intereses de sus vecinos", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que Francisco Salado "es muy valiente exigiendo al Gobierno de España inversiones para la provincia de Málaga, pero luego es muy lacayo con Juanma Moreno, al que no es capaz de levantarle la voz para reclamarle aquello que es competencia de la Junta de Andalucía".

Por otro lado, Aguilar ha criticado otros incumplimientos de Moreno con Rincón de la Victoria, como el nuevo centro de salud o el quinto instituto. "No hay ni siquiera una primera piedra de alguno de esos compromisos electorales", ha señalado.

Por su parte, Antonio Sánchez ha asegurado que "Rincón de la Victoria no es una excepción en la nefasta gestión de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía". "Estos años de gobierno del Partido Popular han supuesto para Rincón de la Victoria un abandono total. Todas las promesas que hizo en 2018 han sido incumplidas", ha afirmado.

Así, ha señalado que "el centro de salud que vendieron a bombo y platillo en varias ocasiones Moreno Bonilla y Francisco Salado no está en funcionamiento; de hecho, ni siquiera han comenzado las obras". Respecto al quinto instituto, ha recordado que "Francisco Salado se ha hecho varias fotos anunciándolo, pero todavía no se ha iniciado".

"Y qué decir del metro a Rincón de la Victoria, una reivindicación histórica de la ciudadanía del municipio y que ni está ni se le espera", ha concluido.