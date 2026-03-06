El PSOE exige a la Junta un plan de choque con financiación para el alumnado con necesidades educativas especiales

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y la presidenta y fundadora de la asociación Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad (M.I.D.E.), María Eugenia Palomino, - PSOE

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha exigido al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, un plan de choque que destine la financiación necesaria para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

Tras mantener una reunión con la asociación Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad (MIDE), Alba ha criticado que "no se están dotando los recursos humanos ni materiales necesarios para garantizar una verdadera inclusión del alumnado más vulnerable del sistema educativo".

Asimismo, ha asegurado que familias y profesionales de la educación llevan meses alertando de que "la atención a estos estudiantes es insuficiente". "Las familias lo denuncian curso tras curso: retrasos en la asignación de profesionales, reducción de las horas de apoyo e informes que no se traducen en recursos reales. Y cuando los recursos no llegan, no hablamos de incomodidad, hablamos de retrocesos en el desarrollo, de pérdida de autonomía y, lo más importante, de desigualdad", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la inclusión educativa "no se defiende con discursos, sino con recursos y con presupuesto". "Se defiende con ratios adecuadas en las aulas específicas y en las ordinarias, con formación continua del profesorado, con estabilidad en las plantillas y con una planificación seria que garantice la atención desde el primer día del curso escolar", ha señalado.

De igual modo, ha criticado que "haya alumnado que empieza el curso sin el personal especializado necesario". "No es aceptable que los equipos directivos tengan que hacer malabares para atender casos urgentes o que la carga recaiga una vez más sobre el profesorado, que está completamente desbordado, y sobre las familias, que están cansadas y agotadas", ha señalado.

"La educación especial no es un gasto extraordinario, es una obligación legal, ética y social. Es la expresión más clara del modelo de sociedad que queremos: una sociedad que acompaña y apoya o una que deja atrás a quien más lo necesita", ha subrayado.

Por ello, desde el PSOE han exigido "un refuerzo real y urgente del sistema educativo andaluz, con un plan de choque que garantice la financiación necesaria para atender todas las necesidades de este alumnado".

También han reclamado "transparencia" en la "asignación de recursos, cobertura inmediata de vacantes y bajas y una planificación a medio plazo que garantice la estabilidad del sistema". "La igualdad no se proclama, se garantiza. Y hoy, por desgracia, en Andalucía la igualdad del alumnado no está garantizada con el Gobierno de Moreno", ha dicho.

Por otro lado, Alba también ha advertido "del impacto" que tendrá la supresión de unidades en la escuela pública en el próximo proceso de escolarización. "Hace unos días conocíamos que en la provincia de Málaga se van a reducir 1.500 plazas de la escuela pública para el próximo curso. No es la única provincia afectada: también se recortarán 851 plazas en Granada, 600 en Jaén o 789 en Córdoba", ha señalado.

A ello ha añadido "las unidades que se han eliminado desde que Moreno llegó al Gobierno andaluz". "Estamos hablando de casi 3.000 unidades menos en la escuela pública andaluza, lo que en la provincia de Málaga se ha traducido en decenas de aulas menos", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que la bajada de la natalidad "no puede utilizarse como excusa para debilitar la educación pública". "La pregunta no es si nacen menos niños y niñas, sino qué hacemos ante esa realidad. Podemos aprovechar la caída demográfica para mejorar la calidad educativa y bajar las ratios o utilizarla como excusa para adelgazar el sistema público", ha explicado.

"Cerrar un aula no es solo una decisión administrativa, es una decisión política. Es debilitar un centro, reducir recursos y enviar un mensaje claro sobre el modelo educativo que se está gestionando", ha añadido.

Alba ha recordado que la reducción de ratios anunciada por la Junta solo afectará al primer curso de Infantil. "Las aulas de primaria, secundaria y bachillerato, que en muchos casos están masificadas, seguirán manteniendo las mismas ratios. Mientras se cierran aulas, siguen faltando recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales", ha criticado.

Por último, ha defendido que la educación pública "no puede ser la gran olvidada de las políticas del Gobierno andaluz". "Los niños y niñas andaluces merecen un sistema educativo fuerte que garantice el derecho a aprender en igualdad, con los recursos que necesitan y sin recortes que dañen su futuro. La educación pública es el principal ascensor social y la garantía de igualdad de oportunidades", ha concluido.

Por su parte, la presidenta y fundadora de la asociación Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad (MIDE), María Eugenia Palomino, ha agradecido al PSOE que "haya escuchado las demandas de las familias". "Queremos que la inclusión no sea un papel mojado, ni un titular vacío, ni un discurso preelectoral. Queremos que la inclusión sea real", ha señalado. Por último, ha reclamado medidas concretas para garantizar esa inclusión.