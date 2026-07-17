El PSOE exige una tercera unidad para cuarto de Primaria en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Rincón, Antonio Sánchez. - PSOE

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha exigido este viernes a la Junta la creación de una tercera unidad de cuarto de Primaria en el CEIP Gregorio Marañón de La Cala del Moral, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, "para garantizar una atención educativa adecuada a sus 55 alumnos, 16 de ellos con necesidades educativas especiales".

Márquez ha ofrecido una rueda de prensa a las puertas del centro junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, para respaldar las reivindicaciones de las familias, que reclaman una tercera clase y un docente más para el próximo curso. También han estado presentes los parlamentarios socialistas andaluces Daniel Pérez y Patricia Alba.

"Estamos aquí para defender la educación pública y la igualdad de oportunidades", ha asegurado Márquez, quien ha advertido de que la situación del Gregorio Marañón "refleja los problemas que atraviesan numerosos centros educativos públicos de Andalucía como consecuencia del cierre de unidades y la falta de profesionales y recursos especializados".

Por su parte, Aguilar ha mostrado "el apoyo y la solidaridad" del PSOE de Málaga con las "justas reivindicaciones" de las madres y padres del colegio. "Es necesario que haya una tercera unidad de cuarto de Primaria. Las necesidades educativas especiales de estos 16 alumnos ya justificarían por sí solas la apertura de una nueva clase", ha afirmado.

Aguilar ha considerado "incomprensible" que la Junta "anuncie la incorporación de nuevos profesionales mientras continúa suprimiendo unidades en la educación pública". En este sentido, ha recordado que desde la llegada de Moreno al Gobierno andaluz "se han cerrado 2.400 aulas públicas".

"El descenso de la natalidad no puede utilizarse para aumentar las ratios, cerrar clases y deteriorar la atención que recibe el alumnado", ha manifestado. Por ello, ha exigido a Moreno que "atienda la petición de las familias y autorice una tercera unidad que permita ofrecer una educación justa, inclusiva y de calidad".

Por último, Sánchez ha criticado "la falta de inversiones, de personal y de profesionales especializados en los colegios públicos del municipio. Asimismo, ha criticado la actitud del alcalde de Rincón de la Victoria ante los problemas relacionados con competencias de la Junta".

"El alcalde nunca da la cara ni lucha por solucionar los problemas de sus vecinos cuando afectan al Gobierno andaluz. Prefiere la confrontación política antes que defender los intereses de Rincón de la Victoria", ha concluido.