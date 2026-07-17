PSOE-A incide en denunciar el "ataque" de la Junta a la "igualdad de oportunidades" con "recortes" en educación pública

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 1 de julio de 2026. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha denunciado este viernes la política de "ataque a la igualdad de oportunidades" que, en su opinión, aplica el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) con "recortes" en el sistema público de educación.

María Márquez ha trasladado esta crítica a la Junta en una atención a medios en la Cala del Moral --en el término municipal malagueño de Rincón de la Victoria-- convocada para "defender la educación pública", la que "permite a todos, desde ese ascensor social que supone la educación pública, competir, desarrollarnos, evolucionar en la vida en función de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, y no en función de la cuna o del lugar, del código postal en el que se nace", ha reivindicado.

La representante del PSOE-A ha sostenido que, desde que el PP-A llegó al Gobierno de la Junta, se aplica desde dicha administración "un ataque directo a la igualdad de oportunidades en los centros educativos públicos", en los que el PP-A ha metido "las tijeras, recortando unidades educativas y destrozando la igualdad de oportunidades", según ha criticado.

María Márquez ha llamado en ese punto la atención acerca de que los niños con "necesidades educativas especiales no sean atendidos con los recursos, con los medios, con los profesionales que necesitan", así como que "un sistema público no dé garantía e igualdad de oportunidades a niños que necesitan logopedas, psicólogos, profesionales de acompañamiento para entrar todos los días en los colegios y desarrollarse en igualdad que el resto de sus compañeros".

"Lo que nosotros denunciamos hoy aquí es que los niños y las niñas con necesidades educativas especiales no pueden depender del salario de los padres; que cuando salen por las puertas" de su colegio "puedan ir o no al psicólogo, al logopeda o a un profesional de acompañamiento en función de donde trabaje la madre o el padre", ha relatado María Márquez.

La vicesecretaria socialista ha subrayado que desde el PSOE-A defienden la "igualdad de oportunidades, de puertas para adentro, porque para eso la gente paga impuestos con mucho esfuerzo, para que, a través de sus impuestos, estén garantizados los servicios públicos", ha subrayado.

Además, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha alertado de que se está produciendo un "recorte de líneas, de unidades educativas en todos los rincones de Andalucía", y hay "casi 3.000 ejemplos" de ello "en toda" la comunidad autónoma, según ha abundado.

María Márquez ha llamado así la atención sobre aulas con una ratio de alumnos superior a la que "debería haber por clase", y sobre niños con necesidades educativas especiales que "no están siendo bien atendidos", y con los que están teniendo "muchísimas dificultades los propios docentes, los propios profesionales en el aula".

POLÍTICA "INTENCIONADA DE DEBILITAR LO PÚBLICO"

La vicesecretaria general del PSOE-A ha sostenido que "hay una política claramente intencionada de debilitar lo público por parte del Gobierno de Andalucía" del PP-A y Vox, de Juanma Moreno y Manuel Gavira, y al hilo ha criticado que al presidente de la Junta "no le ha temblado el pulso en firmar en un acuerdo que hay que concertar el Bachillerato, que hay que privatizar la educación y, en función del dinero que se tenga, así tener opciones de estudiar una u otra cosa en la vida".

María Márquez ha contrapuesto el "modelo" de la "motosierra" de Moreno y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que "han entrado como un elefante en cacharrería a destrozar absolutamente la línea de flotación de la igualdad de oportunidades que es la educación en Andalucía", con el modelo que abandera el PSOE-A de defensa de "la igualdad de oportunidades", de que "todo el mundo tenga derecho a estudiar y a desarrollarse en la vida según su capacidad y su talento", ha agregado.

"ERROR HUMANO" EN TORNO A INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Por otro lado, la representante socialista ha aprovechado para criticar que por parte de la Junta de Andalucía --por "un error humano", según "dice" el Gobierno andaluz--, "se han dejado de ejecutar 90 obras hidráulicas en Andalucía por un valor de 238 millones de euros".

María Márquez ha querido remarcar al hilo de ello que el Gobierno andaluz "está jugando con dinero que no es suyo", sino que es "de los andaluces, dinero público que no están sabiendo gestionar con 90 obras hidráulicas tan importantes" en una comunidad como la andaluza, con "lo que supone el agua para la economía, para el desarrollo de la gente" que vive en ella, según ha continuado.

Tras insistir en criticar que "lo único que le importa" a Juanma Moreno es "su imagen y la foto", María Márquez ha concluido advirtiendo de que por parte del PSOE-A van a seguir, como este viernes, "poniéndole voz, cara, rostro a las desigualdades que se están viviendo" en la comunidad autónoma, y que no van a "parar de denunciar y de reivindicar el destrozo, el desmantelamiento de los servicios públicos, mientras otros se están repartiendo sillones y pretenden que esta tierra vuelva al siglo III". "Nosotros no lo vamos a consentir, y vamos a estar en esa tarea permanentemente durante todo este tiempo", ha zanjado la dirigente socialista.