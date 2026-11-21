La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el candidato socialista a la alcaldía de Antequera, José Luis Ruiz, en un reparto en Antequera - PSOE

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha hecho este sábado un llamamiento desde Antequera (Málaga) a "salir a defender España el próximo 29 de noviembre votando a Pedro Sánchez para garantizar la continuidad de un Gobierno progresista frente al odio, los insultos y los recortes de derechos que representa la derecha".

La parlamentaria andaluza Ángeles Férriz ha asegurado que "los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los trabajadores de este país van a salir a defender su país y la mejor manera de defender este país es votando a Pedro Sánchez el 29 de noviembre".

Durante una visita al mercado de Antequera junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Ruiz Espejo, Férriz ha defendido la movilización electoral frente a quienes "destrozan la sanidad pública" y "obligan a los ciudadanos a contratar seguros privados, recortan la educación pública y retrasan las ayudas a la dependencia". También ha advertido de "las amenazas a derechos como el aborto y la eutanasia".

En este punto, ha criticado "la actitud de quienes pretenden controlar las decisiones de las mujeres sobre su maternidad mientras dejan a los niños sin pediatras y a los alumnos con necesidades especiales sin los profesionales que necesitan". "Tanto interés en que seamos madres y luego dejan a los niños abandonados a su suerte", ha criticado.

Frente a ese modelo, Férriz ha reivindicado los avances del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años, "especialmente la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el incremento de las becas y la ampliación de derechos".

"Vamos a votar a favor de un gobierno que durante estos ocho años ha hecho que este país crezca, pero que crezca no solo para unos cuantos, sino para toda la gente", ha señalado.

También ha destacado que el Gobierno socialista "ha desplegado el mayor escudo social de la historia para que el crecimiento económico llegue al conjunto de la ciudadanía". "Decían que si se subía el salario mínimo se rompía España. España no se ha roto. España vive con más dignidad", ha afirmado. Además, ha defendido a Sánchez "como un presidente que no se arrodilla ante nadie y que planta cara a Trump, Milei o Netanyahu".

Férriz también ha cargado contra "el silencio de Juanma Moreno ante los insultos de Isabel Díaz Ayuso a los andaluces": "Ha salido hasta Lola Índigo a defendernos", ha señalado, antes de criticar a "una derecha que vuelve a calificar a los andaluces de vagos y decadentes". "Aquí la única decadencia de Andalucía es aquella que nos recorta derechos y que nos impide avanzar", ha concluido.

Por su parte, Josele Aguilar ha advertido de "la importancia decisiva de la movilización progresista en Málaga". "En la provincia de Málaga estamos discutiendo el último escaño entre el Partido Socialista y Vox", ha afirmado, antes de pedir a "todos los progresistas que concentren su voto en el PSOE como el único partido que es capaz de frenar a la derecha y la ultraderecha".

Aguilar también ha lamentado "el silencio de Juanma Moreno ante los insultos de Isabel Díaz Ayuso a Andalucía". "Han pasado ya cuatro días de un silencio infame", ha criticado.

Desde Antequera, ha exigido al presidente andaluz que "le pida una corrección pública a Isabel Díaz Ayuso y a Álvarez de Toledo respecto de ese menosprecio permanente que tienen con los andaluces y andaluzas".

Por último, José Luis Ruiz Espejo ha pedido "movilizar y aglutinar todo el voto progresista en torno al PSOE y Pedro Sánchez para evitar retrocesos en derechos y libertades".

Así, ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con Antequera" y ha recordado "la ayuda de más de un millón de euros para reparar los daños ocasionados por la última DANA y los 744.000 euros del 2% Cultural destinados a restaurar la fachada y las cubiertas de la Colegiata de Santa María".