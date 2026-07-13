PSOE llevará mociones a ayuntamientos y Diputación para defender los intereses de Málaga frente al pacto PP-Vox

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado que los socialistas presentarán mociones en los ayuntamientos de la provincia malagueña, la Diputación y las mancomunidades para "defender los intereses de la provincia frente al pacto de gobierno entre el PP y Vox en Andalucía".

En rueda de prensa, Aguilar ha explicado que esta iniciativa desarrolla la resolución aprobada el pasado viernes por el comité provincial del PSOE de Málaga. "Vamos a exigir a todas las fuerzas políticas que se posicionen: o están con los intereses de Málaga o están con el pacto PP-Vox y con el mantenimiento de Juanma Moreno en el sillón de San Telmo", ha afirmado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha criticado que Málaga "se ha convertido en la moneda de cambio" del acuerdo, al entregar a Vox "dos competencias especialmente importantes para la provincia: el turismo y las relaciones con los ayuntamientos".

Sobre el turismo, ha recordado que constituye "la principal industria malagueña, sostiene cientos de miles de empleos y miles de empresas y proyecta la imagen internacional de la provincia". "Vincular la imagen de Málaga con la ultraderecha es un grave error que puede afectar a la llegada de visitantes, congresos, inversiones y nuevos proyectos", ha advertido.

Aguilar ha defendido que Málaga es una provincia "abierta, integradora y acogedora" y ha asegurado que el PSOE permanecerá vigilante "para evitar que el sector turístico y su proyección exterior se vean perjudicados por las políticas de Vox".

Asimismo, ha alertado de que la cooperación institucional, las inversiones y la financiación destinadas a los municipios malagueños "dependerán ahora de un partido que no cree en la descentralización, en el autonomismo ni en el municipalismo".

En este sentido, el PSOE reclamará que la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, la Patrica, aumente en la misma proporción que el presupuesto de la Junta, que desde 2018 ha crecido un 48,8%. "Los ayuntamientos necesitan recursos suficientes para prestar los servicios que demanda la ciudadanía", ha señalado.

Las mociones también exigirán respuestas ante la crisis de la vivienda. Los socialistas reclamarán la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, una mayor inversión en vivienda pública y medidas para garantizar que las nuevas viviendas se destinen prioritariamente a residencia habitual y no a la especulación o al alquiler turístico.

Aguilar ha rechazado igualmente que el pacto "profundice en la privatización de la sanidad, la educación y otros servicios públicos". "Málaga no necesita más derivaciones a la sanidad privada, más universidades privadas ni más formación profesional privada. Necesita una apuesta real por los servicios públicos", ha asegurado.

El secretario general de Málaga ha explicado que estas mociones forman parte de una "hoja de ruta política" que marcará el trabajo del PSOE malagueño durante el próximo año y que se traducirá también en iniciativas concretas en el Parlamento andaluz.

"Queremos saber quién va a defender el turismo, los municipios y los servicios públicos de Málaga y quién va a guardar silencio ante un pacto que utiliza nuestra provincia para mantener a Juanma Moreno en la Presidencia de la Junta", ha concluido.