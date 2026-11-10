El PSOE de Málaga afea que Moreno "deje sin ejecutar más de 1.300 millones en materia de vivienda entre 2022 y 2025"

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Mari Nieves Ramírez. - PSOE DE MÁLAGA

TORROX (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Mari Nieves Ramírez, ha criticado este martes 10 en Torrox que el Gobierno de Juanma Moreno "ha dejado sin ejecutar más de 1.300 millones de euros en materia de vivienda entre 2022 y 2025" mientras "miles de familias malagueñas, especialmente los jóvenes, encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible".

En vísperas de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, por sindicatos y organizaciones sociales, Ramírez ha asegurado que la vivienda se ha convertido en "uno de los principales problemas de la provincia", según ha concretado la formación en una nota.

"Vivir en Málaga es cada vez más difícil. El problema de acceso a la vivienda ya no afecta solo a la capital, también se ha extendido a nuestros pueblos, donde los jóvenes tienen enormes dificultades para independizarse o encontrar un alquiler asequible", ha señalado.

Al hilo, La candidata socialista ha considerado "indecente" que Moreno "acumule millones de euros sin gastar mientras faltan viviendas protegidas y soluciones habitacionales". En este sentido, ha destacado que, de los 47 millones de euros previstos para vivienda en Málaga, 42,7 millones proceden del Gobierno de España. "Nueve de cada diez euros vienen del Gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la realidad del compromiso de Moreno con la vivienda en nuestra provincia", ha afirmado.

Ramírez también ha criticado que el presidente andaluz anunciara la construcción de 20.000 viviendas y "apenas haya entregado un centenar". "Muchísimos anuncios y muy pocas llaves que entregar. Esa es la política de vivienda de Moreno", ha lamentado.

Frente a esta situación, ha reivindicado las medidas impulsadas por el Gobierno de España, entre ellas la Ley de Vivienda, los avales ICO y los préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros anunciados para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.

"No necesitamos más anuncios ni más fotografías. Necesitamos que Moreno ejerza sus competencias, construya vivienda protegida, impulse el alquiler asequible y ejecute hasta el último céntimo de los fondos disponibles", ha exigido.

Por último, Ramírez ha trasladado estas críticas al Ayuntamiento de Torrox y a su alcalde, Óscar Medina, al que ha acusado de "presumir de viviendas de lujo mientras mira hacia otro lado ante las dificultades de los vecinos para acceder a una vivienda".

En suma, la candidata socialista ha reprochado al regidor su "incapacidad para colaborar con otras administraciones y aprovechar los recursos urbanísticos municipales para promover vivienda asequible".

"Desde el Grupo Municipal Socialista hemos puesto propuestas importantes sobre la mesa, pero Óscar Medina prefiere la foto, la fiesta, la fanfarria y ahora también las luces de Navidad antes que dar soluciones a los problemas reales de los vecinos de Torrox", ha concluido.