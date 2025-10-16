PSOE Málaga apela a la unión del partido y UGT "para defender la sanidad pública ante el deterioro provocado por Moreno"

El secretario general del PSOE de Málaga reivindica la alianza entre socialistas y sindicalistas para recuperar los servicios públicos

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha apelado a la colaboración entre el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores (UGT) para "defender la sanidad pública ante el deterioro que está provocando la gestión de Juanma Moreno".

Aguilar ha participado este sábado en el congreso provincial de UGT Málaga, donde ha subrayado "la necesidad de que la izquierda política y sindical siga caminando junta en defensa de la clase trabajadora y de los servicios públicos".

"Para mí, como secretario general del Partido Socialista, es un verdadero honor poder tomar la palabra en este congreso de este sindicato hermano, como los socialistas solemos llamar con cariño a la Unión General de Trabajadores", ha comenzado Aguilar, quien ha destacado la buena sintonía y cooperación con la organización sindical desde su llegada a la Secretaría General del PSOE de Málaga hace seis meses.

El secretario general ha querido agradecer a la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Pérez, su compromiso y disposición al diálogo. "Has sido un ejemplo de compromiso sindical, de buen hacer en el sindicato y en la política. Estoy seguro de que dejarás huella durante mucho tiempo en la provincia de Málaga", ha afirmado.

Aguilar ha recordado que UGT y el PSOE comparten una historia común de lucha por la justicia social. "Juntos hemos conseguido grandes avances que hoy son derechos consolidados, pero también nos queda mucho trabajo por hacer. Gracias al trabajo de los sindicatos y de un gobierno progresista, contamos con más y mejor empleo, se reduce la brecha salarial y el paro juvenil, y hay menos temporalidad", ha señalado.

"El PSOE y la UGT hemos demostrado que cuando la izquierda política y sindical trabaja unida, la vida de la gente mejora", ha defendido Aguilar, que ha insistido en la necesidad de mantener esa colaboración frente al retroceso de los servicios públicos.

"Los sindicatos sois fundamentales en esta tarea, pero también en la defensa de los servicios públicos en Andalucía, que hoy sufren un deterioro alarmante", ha denunciado.

Lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama no es un accidente ni un error puntual, es la consecuencia de siete años de políticas privatizadoras que han puesto en riesgo la sanidad pública", ha añadido.

El secretario general ha reiterado el compromiso del PSOE malagueño con la defensa de los servicios esenciales. "El PSOE de Málaga va a estar en la calle y en las instituciones defendiendo nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y la atención digna a las personas dependientes", ha subrayado.

"De la mano de los sindicatos, los socialistas pusimos en pie en Andalucía servicios públicos que eran el orgullo de todos y todas. Ahora, de la mano nuevamente, tendremos que recuperarlos del deterioro que están sufriendo", ha asegurado.

Durante su intervención, Aguilar también ha destacado la importancia de mantener una posición firme en defensa de la paz y los derechos humanos. "Socialistas y sindicalistas de UGT hemos vuelto a caminar juntos para combatir el genocidio que se está produciendo en Gaza. Podemos sentirnos orgullosos de cómo el Gobierno de España ha estado y va a seguir estando en el lado correcto de la historia", ha señalado.

En la parte final de su intervención, ha apelado a la unidad frente al avance de la ultraderecha. "Estamos en un momento en el que la ultraderecha intenta criminalizar tanto a los sindicatos como a los partidos de izquierda. Por eso es hoy más importante que nunca que el PSOE y la UGT sigamos caminando juntos en defensa de la democracia, de la clase trabajadora y de una Málaga mejor", ha concluido.