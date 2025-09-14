El PSOE de Málaga asegura que Montero es "la garantía de que va a haber cambio en Andalucía"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, participa en un acto público del PSOE en la capital malagueña, junto a los dirigentes de su formación a nivel nacional y regional, Pedro Sánchez y María Jesús Montero. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este domingo que "María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en los próximos comicios-- es la garantía de que va a haber cambio en Andalucía". Aguilar ha intervenido en un acto público celebrado en la capital malagueña junto a la también vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y al secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Aguilar ha subrayado que este inicio de curso político marca "el comienzo de una nueva época de esperanza para Andalucía", y ha señalado que "no hay ninguna duda de que este curso terminará con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía".

El líder socialista malagueño ha destacado que el Gobierno de España "está apostando por Málaga" con proyectos de gran impacto económico y social. Entre ellos ha citado la inversión de 500 millones de euros en el IMEC, "que convertirá a Málaga en un centro mundial de fabricación de semiconductores; los primeros pasos del tren litoral, largamente demandado; la mejora de la movilidad en la A-7; y la ampliación del aeropuerto", una infraestructura "clave" para el futuro de la provincia, "no solo en turismo, sino también en desarrollo económico".

Frente a ello, Aguilar ha criticado "duramente" la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha definido como "el liquidador del Estado del Bienestar, de la sanidad, de la educación y de la dependencia". "En Málaga tenemos a pacientes de cáncer recibiendo quimioterapia en condiciones indignas, a niños y niñas con necesidades educativas especiales sin monitores, a miles de personas muriendo cada año en listas de espera de dependencia y una universidad infrafinanciada mientras se aprueban universidades privadas sin garantías", ha denunciado.

"La derecha suavona es peor que la derecha salvaje y la derecha del lodazal de (Miguel) Tellado --secretario general del PP--. Es una derecha que no tiene alma, que no tiene escrúpulos y que está haciendo que en Málaga se socaven los cimientos del Estado del Bienestar y de los servicios públicos, para generar espacio de negocio para las empresas privadas de sus amigos", ha añadido.

Asimismo, ha acusado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de "expulsar a los malagueños de su ciudad por la falta de vivienda" y de "ir de fracaso en fracaso, como con la candidatura del Mundial 2030". "El proyecto del Partido Popular en la provincia de Málaga está agotado y el mejor ejemplo que tenemos es el alcalde de Málaga. Si a Paco de la Torre le sobran los malagueños, a los malagueños hace mucho tiempo que nos sobra Paco de la Torre, y dentro de poco se lo vamos a demostrar", ha advertido.

Por último, Aguilar ha reivindicado los valores del socialismo democrático en un contexto internacional marcado por la guerra y la violencia, y ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España se mantenga "en el lado correcto de la historia".

"Gracias, porque ante el horror de Palestina, ante el genocidio en Palestina, el socialismo democrático ha estado ahí, en pie, diciendo que no va a permanecer impasible ante los asesinatos de tantas víctimas inocentes. No podemos estar con la guerra, no podemos estar con el genocidio de Gaza, como no podemos tampoco permanecer impasibles ante la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo o ante la violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esos son nuestros valores socialistas, por eso luchamos día a día, por eso somos socialistas", ha concluido el dirigente provincial.