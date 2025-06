El PSOE de Málaga y de Cádiz unen fuerzas para exigir a Moreno la reapertura inmediata de la A-397

Los socialistas reclaman a la Junta que ejecute actuaciones para mejorar la movilidad en la Serranía de Ronda y en la Sierra de Cádiz

MÁLAGA/CÁDIZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga y el PSOE de Cádiz han unido fuerzas para exigir al Gobierno de Juanma Moreno la reapertura inmediata de la A-397. Alcaldes y portavoces socialistas de la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz, con los secretarios general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, a la cabeza, han reclamado a la Junta de Andalucía que ejecute actuaciones para mejorar la movilidad en la zona.

El secretario general de los socialistas de Málaga, Josele Aguilar, ha defendido que la carretera A-397 que une Ronda y San Pedro "es esencial para toda la comarca de la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda". "Esta comarca está completamente abandonada por parte de las políticas de Moreno Bonilla", ha asegurado.

"¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Dónde está ese presidente de la Junta que se muere por hacerse una foto y que no viene aquí a ver cómo está la obra de la carretera?", se ha preguntado. "La respuesta es bien sencilla. Moreno Bonilla solo quiere las fotos amables, esas fotos 'fashion' en las que él sale estupendo, pero no aquellas en las que tiene que estar con los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo las consecuencias de su nefasta política", ha añadido.

Aguilar ha recordado que en el año 2021 Moreno prometió una inversión de 15 millones de euros en la mejora de la carretera Ronda- San Pedro que no se ha ejecutado. "Esos incumplimientos de las promesas de Moreno Bonilla ha dado lugar a que se haya producido el corte de la carretera Ronda-San Pedro", ha apuntado, al tiempo que ha recordado otros incumplimientos como las obras entre Gaucín y San Roque o entre Arcos y Antequera.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado que Moreno Bonilla tiene "a más de 30 municipios afectados por el olvido y el maltrato habitual al que somete a todos los municipios del interior".

"Moreno Bonilla, que mucho entiende de contratos de emergencia para favorecer a amigos de la sanidad, parece que ahora no encuentra argumento para que un deslizamiento que ocurrió el 8 de marzo en esta A-397 no tenga la motivación de emergencia para que se abra cuanto antes", ha dicho, al tiempo que ha detallado que, por esta carretera, "la ruta de la Costa del Sol", acuden a trabajar más de 9.000 trabajadores, "9.000 andaluces y andaluzas que esperan una respuesta por parte de un gobierno indolente que mira hacia otro lado".

"Son ya tres meses sin información, sin hablar con los alcaldes y alcaldesas afectados, con los sectores económicos afectados, y no solo son 9.000 trabajadores que acuden diariamente a la Costa del Sol a trabajar, sino también sectores económicos vinculados al turismo o al enoturismo que han visto cómo ha descendido el número de visitantes y, por tanto, las ventas y la actividad comercial propia de la primavera o ya del inicio del verano", ha afirmado.

"No sabemos todavía, casi tres meses después, cuál es la fecha de esa reapertura e incluso hablan de reabrir un solo carril, de un único sentido. Le pedimos a Moreno Bonilla que abandone esa la política de fotografía, que abandone esa política del 'book' personal, y que se arremangue, que por una vez trabaje en beneficio de los vecinos y vecinas de la Serranía de Ronda y de la Sierra de Cádiz, que en total suman más de 150.000 habitantes que están afectados, en este caso, por esa dejadez en la reapertura de la A-397", ha concluido.

Asimismo, el portavoz socialista en Ronda, Francisco Cañestro, ha criticado que la Junta de Andalucía no haya reunido a alcaldes y portavoces de los municipios afectados por el corte de la A-397 para informar de cómo van las obras. "Hasta el momento, hemos tenido muy poca información, muy poca transparencia y, sobre todo, estamos viendo que las obras no avanzan como tendrían que ir y que las prometidas ayudas no llegan", ha declarado.

Igualmente, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, ha explicado cómo el corte de la A-397 está afectando "gravemente" a la economía de la zona. "Exigimos a Juan Manuel Moreno Bonilla el arreglo de la carretera cuanto antes", ha reclamado.

MANIFIESTO POR LA MOVILIDAD

El PSOE de Málaga y el PSOE de Cádiz han firmado un manifiesto por la movilidad de la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz exigiendo a la Junta de Andalucía actuaciones tales y como que acorte los plazos de la reapertura de la carretera autonómica A-397 que une Ronda con San Pedro Alcántara; y que ejecute, a la mayor brevedad posible, el proyecto adjudicado en 2021 para la mejora del trazado de la A-397, que contemplaba carriles de vehículos lentos, ampliaciones de arcenes y mejoras en el firme.

También piden a la Junta que establezca, dada la situación de emergencia en la A-397, servicios de transporte públicos complementarios a los existentes, con un trayecto directo hacia la costa; y que convoque una línea de ayudas económicas excepcionales para los autónomos, trabajadores y empresas que se están viendo gravemente afectadas por el corte de la carretera A-397.

Otras dos demandas son que desdoble la A-384 entre Arcos y Antequera, un viario fundamental para la vertebración territorial y la economía de la Sierra de Cádiz y la conexión con el Puerto Seco de Antequera; y que lleve a cabo obras de emergencia en la carretera A-405, que une Gaucín y San Roque, y que es fundamental para la conexión entre el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda.

Por último, los socialistas piden a la Junta que cumpla su compromiso para unir por autovía Ronda con Málaga, dotando el presupuesto autonómico de partidas económicas de suficiente entidad que impulsen de forma ágil y decidida este proyecto estratégico.