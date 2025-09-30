El PSOE de Málaga critica "el abandono sistemático que sufre Churriana por parte del Ayuntamiento"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y el concejal socialista Salvador Trujillo con vecinos de Churriana. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado el "abandono sistemático que sufre Churriana por parte del equipo de gobierno del PP" y ha asegurado que "no recibe las inversiones que merece".

Así lo ha expresado Pérez en una atención a medios tras una reunión con vecinos del barrio y representantes de la asociación Ciriana, en la que ha asegurado que "Churriana es un distrito de Málaga que tiene los mismos derechos que el resto, que paga los mismos impuestos, pero a día de hoy no recibe los presupuestos ni las inversiones que merece".

Pérez también ha considerado que "la ejecución de las partidas municipales es mínima y que la participación vecinal no sólo no se fomenta, sino que se está limitando con trabas administrativas y falta de apoyo a colectivos que desarrollan actividades de forma altruista".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo ha incidido en "la falta de planificación urbanística y de movilidad". "En Churriana hay más de 3.000 viviendas en proyecto o construcción que van a colapsar las entradas y salidas del barrio, especialmente en la carretera de Cártama, Pizarra o El Retiro, y no existe ningún plan para garantizar la movilidad", ha criticado.

Asimismo, la presidenta de Ciriana, Maricruz Torres, ha dicho que la concejala de distrito "bloquea proyectos culturales y sociales, como la Noche Fenicia o el mercadillo solidario de libros, "utilizando excusas administrativas para impedir que salgan adelante".

Por último, Torres ha alertado de "problemas estructurales en el distrito: Churriana está peor que nunca: con cableados eléctricos de hace 40 años, falta de agua, riesgo de inundaciones y un urbanismo descontrolado que puede acabar en una desgracia".