El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedralejo por su retraso y 850.000 euros de sobrecoste

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a la concejala socialista Lorena Doña en el Paseo Marítimo - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al equipo de gobierno del PP "un cambio radical" en la gestión y ejecución de las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo, por el "perjuicio" que han supuesto al municipio, tras unos sobrecostes que han estimado en 850.000 euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha calificado de "vergüenza absoluta" la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, y ha asegurado que este tipo de actuaciones "rozan la estafa", a la vez que ha indicado otros otros proyectos como las reformas de Plaza de Camas, Plaza de San Pedro o calle Madre de Dios, que, a su juicio, "reflejan el mismo modelo de gestión".

En este sentido, ha explicado que dicho sistema se basa en adjudicar las obras "por debajo del presupuesto inicial" para, posteriormente, aprobar modificaciones que incrementan el coste. Así, ha indicado que las obras de Pedregalejo fueron adjudicadas con una baja del 9 por ciento, mientras que posteriormente se ha aprobado un modificado que eleva el presupuesto un 14 por ciento, lo que supone unos 850.000 euros más. Además, ha criticado la "falta de control" sobre la ejecución de los trabajos y ha lamentado que las obras "se recepcionen independientemente del estado desastroso de sus acabados".

En el mismo sentido, Ruiz Araujo ha advertido de que la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo se ha convertido en "otro escándalo más de la gestión del PP y de De la Torre", por lo que ha anunciado que solicitará una auditoría de los modificados en Urbanismo.

En concreto, reclamará en la próxima Comisión de Transparencia un informe detallado y la comparecencia de los responsables técnicos para analizar todas las obras adjudicadas durante el último mandato que hayan registrado sobrecostes superiores al 10% mediante modificaciones posteriores del proyecto.

NECESIDAD DE REFORZAR PLIEGOS DE CONTRATACIÓN

Los socialistas plantean además reforzar los pliegos de contratación para penalizar en futuras licitaciones a las empresas que recurran de forma reiterada a estos modificados y exigir estudios geotécnicos y de servicios subterráneos "mucho más exhaustivos".

Por otro lado, el portavoz ha señalado el impacto que las obras están teniendo sobre la actividad económica del paseo marítimo. Según ha señalado, el equipo de gobierno "aseguró que los trabajos concluirían antes del verano, aunque ahora su finalización se retrasa hasta noviembre", lo que, a su juicio, supone "un verano perdido" para los negocios de la zona.

Al respecto, ha asegurado que chiringuitos y establecimientos históricos afrontan una situación "asfixiante", marcada por zanjas, ruido, polvo y cortes de suministro eléctrico, como los registrados durante la Noche de San Juan, al tiempo que ha criticado la falta de comunicación y consenso con comerciantes y vecinos durante la ejecución de las obras.

Por su parte, la concejala socialista Lorena Doña ha censurado el "despropósito estético y funcional" del proyecto y ha reprochado al Ayuntamiento de convertir el entorno en un "paseo franquicia" que, según ha dicho, da la espalda a las necesidades de los residentes y a la identidad del barrio.

En este sentido, ha lamentado la falta de consenso vecinal sobre el diseño final del paseo y ha cuestionado la instalación de suelos porosos, al considerar que "no respetan la esencia del barrio". Asimismo, ha puesto como ejemplo la remodelación de la Plaza Varadero, donde, según ha indicado, se ha eliminado un espacio tradicional de convivencia vecinal para sustituirlo por "dos palmeras aisladas sobre el suelo".