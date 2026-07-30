El PSOE de Málaga entrega su 17 Premio al Liderazgo Social al Grupo de Jubilados y jubiladas del SAS

Cartel al XVII Premio al Liderazgo Social del PSOE de Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha anunciado que concederá este año su 17 Premio al Liderazgo Social al Grupo de Jubilados y Jubiladas del Servicio Andaluz de Salud en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución a la sociedad malagueña.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 11,30 horas, durante un acto público que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Málaga con Motivo de la Feria de Málaga, han informado los socialistas en una nota.

Con esta distinción, los socialistas malagueños buscan "reconocer la dedicación y el compromiso social" de este colectivo, así como poner en valor su trayectoria y su aportación a la defensa de unos servicios públicos de calidad y al bienestar del conjunto de la ciudadanía.

El PSOE de Málaga instauró en el año 2008 el Premio al Liderazgo Social como reconocimiento a la labor desarrollada por la sociedad civil malagueña. El galardón tiene como finalidad destacar el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de colectivos, organizaciones y personas que trabajan para mejorar las condiciones sociales de la ciudadanía.

Desde su creación, el Premio al Liderazgo Social ha distinguido a colectivos y personas relevantes de la provincia de Málaga. En su primera edición, celebrada en 2008, el reconocimiento fue concedido a la ONCE, mientras que en 2009 recayó en Cruz Roja.

También han sido premiados la Plataforma Violencia Cero, Fecoma, la exrectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle; la investigadora Socorro Puy, la compañía El Espejo Negro, el exdirector de Deportes de la Universidad de Málaga, Pedro Montiel; la Comisión Ciudadana La Aduana, Kellys Unión Málaga y la Federación Andaluza Arco Iris.

El premio se recuperó en 2022, tras la suspensión de la Feria de Málaga en 2020 y 2021, cuando fueron reconocidos los vecinos de El Perchel y Salvador Pérez, conocido como 'Senderito'. En 2023 fue distinguida la maestra y escritora Lola Cabrillana y en 2024 el reconocimiento recayó en el Málaga CF Genuine.

En la pasada edición, correspondiente a 2025, el PSOE de Málaga concedió el Premio al Liderazgo Social a la Asociación de Afectadas por Endometriosis Crónica (Adaec) y al Movimiento Vecinal Parque del Oeste.