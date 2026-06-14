El PSOE de Málaga exige a la Junta la creación del Parque Marítimo Terrestre de Arraijanal

Concejales del PSOE de Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE de Málaga defenderá en la comisión de Sostenibilidad Medioambiental este próximo lunes, 15 de junio, una moción para reclamar a la Junta de Andalucía "el impulso inmediato y la dotación presupuestaria para la ejecución del Parque Marítimo Terrestre de Arraijanal", un proyecto que "lleva casi una década en el cajón", pocos días después de que el Gobierno central haya puesto en marcha la licitación de la protección de sus dunas.

Según se ha avanzado en una nota de prensa el PSOE de Málaga, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de la ciudad, Mariano Ruiz, ha criticado la situación del paraje durante una visita junto a los responsables socialistas de Medio Ambiente y del distrito de Churriana, Begoña Medina y Salvador Trujillo, además de la edil Rosa del Mar Rodríguez y el secretario de la asociación de vecinos Almar, Eduardo Castillejos.

Desde este lugar, Ruiz ha expresado que "nos encontramos en la última franja de línea costera de playa semivirgen que nos queda en la ciudad de Málaga, un espacio único que debería ser mimado y cuidado, y sin embargo presenta un estado de abandono total por parte del Ayuntamiento".

Al hilo, el portavoz ha pedido al equipo de gobierno municipal que "acabe con sus ansias de construcción y de especulación urbanística en este entorno". Además, Ruiz ha recordado que "los socialistas planteamos el anteproyecto y la financiación para la construcción de un gran parque metropolitano", a la vez que ha puntualizado que "en 2019 con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, estos proyectos que estaban a falta del acuerdo con el Ayuntamiento, se enterraron en un cajón".

En esta línea, Medina ha incidido en que "en un contexto de emergencia climática que venimos sufriendo desde hace tiempo, es más urgente que nunca el incrementar las zonas verdes y sobre todo proteger nuestros espacios naturales".

Por su parte, la edil socialista ha comparado "la falta de actuación local y autonómica con la iniciativa estatal", afirmando que "afortunadamente estamos viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez se preocupa por Málaga", puesto que, a través de la Dirección de Costas, "ha sacado la ejecución de un proyecto de protección y recuperación ambiental en el borde de la playa de Arraijanal".

Para consolidar esta recuperación, la socialista ha exigido a la Junta la inclusión de "una dotación económica suficiente en los próximos presupuestos autonómicos para iniciar la ejecución del parque". Asimismo, la moción socialista ha instado al Ejecutivo de Moreno a "la formalización urgente de los convenios necesarios con el Ayuntamiento para hacer realidad el proyecto".

Durante su intervención, Medina también ha elevado una petición al Ayuntamiento, "cuidar el entorno a corto plazo, comenzando por una vigilancia contra la proliferación de vertederos ilegales, además de limpiar y mantener este terreno de Arraijanal".

En este contexto, Castillejos ha indicado que "desde hace una década piden medidas que frenen el deterioro progresivo de este paraje", el cual se ha convertido en "una escombrera permanente y un territorio abandonado".

Asimismo, el representante vecinal ha expresado el "malestar" de los residentes de este núcleo de población del distrito de Churriana. Así, ha exigido al Ayuntamiento que "se deje de una vez del frontón municipal y se convierta en un catalizador de una las propuestas de vecinos para dar a luz a ese gran proyecto que esta zona necesita", que pasa por la creación del Parque Marítimo Terrestre de Arraijanal para conseguir "un cinturón verde que conecte con la desembocadura del Guadalhorce y la Sierra de Mijas".

Por último, Castillejos ha reclamado un modelo urbano "distinto" para la capital. "Málaga necesita una concepción diferente, más verde y menos ladrillo, porque cada día nos estamos pareciendo más a Benidorm", ha zanjado.