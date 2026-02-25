El PSOE de Málaga exige a Moreno que garantice la seguridad y la calidad educativa del alumnado del IES Mare Nostrum

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía que garantice la seguridad y la calidad educativa del alumnado del IES Mare Nostrum. - PSOE

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que garantice la seguridad y la calidad educativa del alumnado del IES Mare Nostrum, ubicado en el distrito de Carretera de Cádiz de la capital malagueña. En rueda de prensa a las puertas del centro, los socialistas han mostrado su apoyo a las "justas reivindicaciones" del alumnado y de las familias.

Alba ha señalado que a finales del mes de enero casi 250 alumnos del IES Mare Nostrum fueron trasladados a otro centro por problemas estructurales en el edificio. Tras dos semanas fuera, regresaron, pero, según ha señalado, se han encontrado con que las condiciones del centro no son las adecuadas.

"De aquí hasta final de curso van a estar cerrados el gimnasio, zonas comunes como la biblioteca, baños y el aula que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales. Esto desde luego va en contra de la calidad educativa y de la equidad e igualdad de oportunidades", ha asegurado.

"La situación de este centro es un ejemplo más de la dejadez absoluta del gobierno de Moreno Bonilla con la provincia de Málaga. No se ejecutan las infraestructuras que son necesarias en esta provincia, pero tampoco se mantienen y se cuidan las que hay", ha afirmado Alba.

En este sentido, ha dicho que Moreno prometió la ejecución de planes de infraestructuras educativas que, según ha indicado, no se están llevando a cabo. "Todo el presupuesto en educación se está destinando a tenderle la alfombra roja a la educación privada", ha apuntado.

De esta forma, ha apuntado que el cierre hace dos años del CEIP Domingo Lozano por problemas de estabilidad en el edificio. "Dos años después el centro sigue clausurado, las familias repartidas en otros centros educativos y ninguna previsión de ejecutar una obra", ha señalado. Asimismo, ha puesto como ejemplo el CEIP Intelhorce, clausurado hace siete años y cuyas obras, según ha indicado, ahora dicen que van a comenzar.

"Exigimos a Moreno Bonilla que se ponga las pilas, que invierta en las infraestructuras educativas de nuestra provincia para que los alumnos y alumnas tengan igualdad de oportunidades y calidad educativa y, sobre todo, que sea transparente en su gestión, porque el alumnado ha vuelto a este IES Mare Nostrum sin saber de verdad si se garantiza o no su seguridad", ha concluido.

Por su parte, Antonio Ruiz ha asegurado que los problemas en el IES Mare Nostrum han llevado al alumnado a convocar una huelga para denunciar la situación del centro. "Queremos manifestar nuestro apoyo más absoluto a estos alumnos, a estas alumnas, a estas familias que lo único que piden es seguridad y un centro digno para poder estudiar", ha dicho, al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que, en una semana sin clases por la Semana Blanca, no se aprecia que se estén ejecutando obras de mejora en el centro.

"Moreno Bonilla tiene la rara habilidad de hacer compatible rechazar, por ejemplo, la quita de la deuda, más de 15.000 millones de euros, y rechazar la propuesta de financiación de las comunidades autónomas, más de 5.000 millones de euros adicionales, con decir que no hay recursos suficientes para educación o para sanidad", ha afirmado.