El PSOE de Málaga exige a Moreno que publique las listas de espera de pruebas diagnósticas y active un plan de choque

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, atiende a los medios. - PSOE

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que publique "inmediatamente las cifras oficiales de las listas de espera para pruebas diagnósticas" y "ponga en marcha un plan de choque para rescatar la sanidad pública malagueña".

"Ya sabemos por qué Juanma Moreno no ha publicado nunca, desde que es presidente, las listas de espera de las pruebas diagnósticas", ha afirmado Aguilar, al tiempo que se ha referido a los datos criticado por UGT sobre la situación del Hospital Regional de Málaga. Según estas cifras, ha señalado, "la espera media en este centro hospitalario alcanza los 111 días para la realización de un TAC y los 101 días para una ecografía".

"Que un malagueño tenga que esperar más de tres meses para hacerse una prueba de la que pueden depender su diagnóstico, su tratamiento e incluso su vida es una auténtica vergüenza", ha criticado el responsable socialista.

De igual modo, ha asegurado que esta situación "es consecuencia de la gestión sanitaria del Gobierno andaluz". "A este punto ha llevado Juanma Moreno la sanidad pública malagueña: al colapso por la falta de personal, los recortes y el desvío de millones de euros a la sanidad privada", ha señalado.

Por ello, el secretario general del PSOE de Málaga ha reclamado "transparencia" al Ejecutivo autonómico y medidas "urgentes" que "permitan reducir las demoras y garantizar que los pacientes puedan acceder a las pruebas necesarias sin tener que esperar durante meses".

"Exigimos a Moreno que publique inmediatamente las cifras oficiales de las listas de espera de las pruebas diagnósticas y ponga en marcha un plan de choque para rescatar la sanidad pública malagueña", ha reiterado.

Por último, ha añadido que "la salud de los malagueños y las malagueñas no puede seguir esperando. Menos propaganda y más profesionales, más medios y respuestas inmediatas es lo que hace falta".