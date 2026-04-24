El PP pregunta a Montero "dónde están las 183.000 viviendas prometidas hace tres años"

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, junto a la también candidata Carolina España - PP

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, ha reclamado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "que baje de una vez el IVA de las viviendas" y ha preguntado a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "dónde están las 183.000 viviendas prometidas hace tres años, cuando era vicepresidenta y ministra".

Tras una reunión con representantes de las patronales Fadeco y ACP, España, junto al secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones andaluzas, José Ramón Carmona, ha defendido "el trabajo que viene realizando el Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda en la comunidad autónoma y que ha permitido multiplicar por cuatro el número de VPO y triplicar el presupuesto destinado a esta materia".

"El IVA vinculado a la vivienda hay que bajarlo y también tienen que hacer deducciones en la cuota estatal para compra y alquiler de vivienda", ha trasladado España, que ha recordado a la candidata socialista que su medida estrella para el acceso de los jóvenes a la vivienda "lleva años en marcha en Andalucía gracias a la Junta de Juanma Moreno; es sorprendente que diga que va a dar esos avales por primera vez cuando ya lo estamos haciendo".

Así, ha valorado que, ante el problema de la vivienda, "el Gobierno andaluz ha actuado y ha puesto en marcha medidas eficaces, como una ley pionera que pone más suelo a disposición para la promoción de viviendas y da herramientas a los ayuntamientos para agilizar los desarrollos".

De igual modo, la candidata del PP por Málaga ha subrayado también "las medidas fiscales que están en marcha en Andalucía gracias al Gobierno de Juanma Moreno, como la bajada del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; ayudas para los jóvenes o el incremento por parte del Ejecutivo andaluz de las deducciones en la renta de la parte autonómica por compra o alquiler de vivienda".

"El Gobierno andaluz ha impulsado casi 16.000 VPO, cuatro veces más que los socialistas, que no llegaron a 4.500 en sus últimos siete años en el Ejecutivo autonómico", ha agregado. Además, España ha incidido en las medidas anunciadas por Moreno "para poner vivienda a disposición de casi 200.000 andaluces en los próximos cuatro años".

"Vamos a impulsar en Andalucía la construcción de más de 20.000 viviendas a precio asequible, vamos a ayudar a la regeneración y rehabilitación de vivienda y a ayudar a 66.000 andaluces a conseguir un alquiler asequible, con la construcción en polígonos en desuso e incluso vamos a ayudar financieramente junto a los ayuntamientos en la urbanización de los suelos", ha explicado.

También ha aludido a la recuperación parcial del servicio de AVE y ha recalcado que los 'populares' estarán "muy atentos para que Málaga recupere la conexión directa con Madrid en las mismas circunstancias de siempre": "Nos alegramos de que los malagueños no tengan que hacer el transbordo en autobús, pero no le vamos a dar las gracias al Gobierno; que no nos den gato por liebre".

"Nos están dando un tren de baja velocidad, que va a funcionar a medio gas y por eso instamos al Gobierno a que cuanto antes nos devuelvan el AVE que hemos tenido siempre en Málaga", ha enfatizado.

Por último, España se ha referido al congreso de 2016 del PSOE y ha preguntado a María Jesús Montero "si respalda el modelo sanchista de urnas escondidas y es esa forma de gobernar a la que aspira en Andalucía o el de la expresidenta andaluza Susana Díaz".

"Esta forma de actuar del sanchismo, que ya la conocíamos, desde luego no es lo que queremos en Andalucía; los andaluces quieren otra forma de gobernar, quieren otra forma de actuar, quieren moderación, quieren transparencia, quieren libertad, quieren estabilidad y no nos gusta lo que vimos, esas urnas escondidas, no nos gusta lo que representa el sanchismo", ha concluido.



