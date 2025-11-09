PSOE Málaga pide dimisión de edil por imcumplir normativa de gatos comunitarios y exige cumplir Ley de Bienestar Animal

El PSOE exige el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y el cese de Penélope Gómez por incumplir la normativa sobre gatos comunitarios - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una moción ante la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental en la que exige al Consistorio el cumplimiento estricto de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales, tras la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 que admite medidas cautelarísimas por actuaciones municipales contrarias a dicha ley. Además, los socialistas piden al alcalde, Francisco de la Torre, que cese a la concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha criticado el que ha calificado como "incumplimiento sistemático de la ley" por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, que, según señala, "retira gatos comunitarios y no aplica de manera efectiva el método CER (Captura, Esterilización y Retorno)".

"El Ayuntamiento de Málaga tiene la responsabilidad de aplicar el CER y no lo está cumpliendo. Este incumplimiento ha llevado a los colectivos a los tribunales, y eso es gravísimo", ha señalado Medina.

En este punto, los socialistas señalan que colectivos, asociaciones y activistas en defensa de los animales, junto a la edil del PSOE han reclamado al alcalde que cese a la concejala Penélope Gómez, responsable del área de Sostenibilidad Medioambiental, por su "gestión deficiente y falta de diálogo con las entidades animalistas".

Así, el PSOE se hace eco de declaraciones de la presidenta de la Asociación Andaluza Contra la Intolerancia Animal, Mar Selva, quien ha subrayado que "la ley protege las colonias felinas, incluso sin registro, pero el Ayuntamiento ha retirado gatos de zonas como la avenida de Molière y otros puntos de la ciudad", mientras que Eva Bagú, presidenta de Gatos de Málaga, ha denunciado "la captura y confinamiento de colonias enteras", reclamando un CER ininterrumpido todo el año.

Entre los acuerdos que propone la moción socialista se encuentra cumplir la Ley 7/2023 de bienestar animal, además de garantizar la protección y gestión ética de las colonias felinas. Además, insta al Ayuntamiento a revisar las actuaciones del Centro Zoosanitario Municipal, a crear un canal público de transparencia sobre la gestión animal y a cesar a la concejala Penélope Gómez por su responsabilidad en las actuaciones que han motivado la intervención judicial.

"Málaga no puede seguir al margen de la ley ni de la sensibilidad social hacia los animales. Es hora de actuar con responsabilidad, transparencia y compromiso ético", ha concluido la viceportavoz socialista Begoña Medina.