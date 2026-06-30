El PSOE de Málaga pide "prudencia" y ofrece "plena colaboración" tras registro en Ayuntamiento de Frigiliana

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MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha expresado su "máximo respeto" a la investigación, ha pedido "prudencia" y ha ofrecido "plena colaboración" tras el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana.

Así, desde el PSOE de Málaga han señalado que han tenido "conocimiento, a través de los medios de comunicación, del registro realizado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana". "Pedimos prudencia, expresamos nuestro máximo respeto a la investigación y ofrecemos plena colaboración", ha señalado.

Por último, han incidido en que esperan "que se conozcan cuanto antes los hechos objeto de investigación y se puedan ofrecer las explicaciones oportunas".

Cabe recordar que efectivos de la Guardia Civil registran desde la mañana de este martes el Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana, gobernado actualmente por el PSOE, además de otras dependencias municipales.

Según han indicado a Europa Press fuentes del instituto armado se investigan, entre otros, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por el momento no han trascendido más datos al respecto de la investigación, que continúa abierta, según han señalado las citadas fuentes.

Asimismo, tras conocerse, desde el PP, el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este martes explicaciones al PSOE de Málaga "por otro presunto escándalo de corrupción socialista en la provincia".

Ortega ha reclamado a la dirección provincial socialista "claridad, transparencia y colaboración absoluta con la Justicia". "El PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público", ha advertido y ha recordado que el PP en el municipio "lleva dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del Ayuntamiento de Frigiliana, especialmente en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos".