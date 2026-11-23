La candidata número cuatro del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, en Vélez-Málaga junta con el parlamentario andaluz y portavoz socialista de Vivienda, Dani Pérez, entre otros - PSOE

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La candidata número cuatro del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, ha pedido este lunes "a todas aquellas personas que alguna vez han votado al PSOE que vuelvan a confiar en sus siglas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre".

Durante una rueda de prensa en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, Ramírez ha apelado "al voto útil y a la movilización de todo el electorado progresista" para "garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Quiero dirigirme a aquellas personas que alguna vez en su vida hayan cogido la papeleta del Partido Socialista para que vuelvan a hacerlo", ha afirmado. Además, ha reconocido que "hay muchísimas cosas que se podían haber hecho mejor", pero ha insistido en que España "afronta un momento crucial en el que está en juego la continuidad de las políticas progresistas".

Ramírez ha subrayado que, pese a las encuestas publicadas durante la campaña, "las urnas a día de hoy están completamente vacías". "Los socialistas vamos a pelear hasta el último voto de izquierda, hasta el último voto de progreso, porque en estas elecciones nos jugamos todo", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido "la importancia" del voto "útil al PSOE frente a una derecha y una extrema derecha" que, según ha señalado, "solo tienen un programa electoral: acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez". Frente a ello, ha reivindicado un Gobierno socialista que "ha conseguido subir las pensiones, aumentar los salarios y mejorar la vida de la ciudadanía".

"Que ningún voto de izquierda se quede en casa y que ningún voto progresista deje de contar para que podamos seguir manteniendo el Gobierno a partir del 29 de noviembre", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario andaluz y portavoz socialista de Vivienda, Daniel Pérez, ha centrado su intervención en las dificultades de acceso a la vivienda en Vélez-Málaga, donde, según ha criticado, "los precios han aumentado un 26% en el último año".

Pérez ha lamentado que en el municipio "se estén vendiendo viviendas de protección oficial por 255.000 euros". "Eso no es una vivienda de protección oficial, eso es una vivienda de lujo", ha afirmado.

De igual modo, ha defendido la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas "para limitar las subidas del alquiler". Asimismo, ha reclamado a la Junta de Andalucía que 2movilice los suelos de AVRA para promover vivienda pública y asequible en Vélez-Málaga".

"La vivienda tiene que ser un derecho y no un valor especulativo de mercado", ha asegurado Pérez, quien ha pedido el voto al PSOE "para seguir avanzando en derechos y garantizar que Pedro Sánchez continúe cuatro años más al frente del Gobierno".

Por último, la concejala socialista María José Nieblas ha criticado "los recortes de la Junta de Andalucía en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales" y ha reclamado "más profesionales y recursos para los centros educativos de la Axarquía".