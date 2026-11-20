Los candidatos del PSOE al Congreso José Bernal y Desirée Cortés, y el candidato a la Alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, en una acto de mayores - PSOE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE de Málaga al Congreso de los Diputados, José Bernal, ha pedido este viernes en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre "el voto a los ciudadanos moderados que apuestan por el diálogo, la planificación y los proyectos frente a la confrontación y los insultos de la derecha".

Durante un encuentro con personas mayores, en el que también han participado el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la candidata al Congreso Desirée Cortés; la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba; y el portavoz socialista en el municipio, David Márquez, Bernal ha asegurado que el próximo 29 de noviembre "los españoles tendrán que elegir entre seguir avanzando con un Gobierno progresista o retroceder con la derecha".

También Bernal ha realizado una valoración del cara a cara electoral, en el que, a su juicio, "ganó la buena política frente a la mala educación". "Vimos dos modelos claramente diferenciados. El de Pedro Sánchez, basado en la planificación, los proyectos y el fortalecimiento del Estado del bienestar, y el de Feijóo, basado en el enfrentamiento, las interrupciones y la falta de propuestas", ha afirmado.

"Ayer no hubo un debate, hubo un monólogo de Pedro Sánchez explicando el futuro de España frente a una pared que solo se dedicaba a interrumpir", ha señalado. Bernal ha contrapuesto la actitud de un presidente "sosegado y centrado en explicar lo conseguido y lo que queda por hacer" con la de un Feijóo "faltón y sin modelo de país".

Por ello, ha anunciado que los socialistas van a pedir el voto en toda la provincia "a los ciudadanos moderados, a quienes cada mañana levantan la persiana de sus negocios para trabajar, a los empleados públicos y a las personas mayores". "No necesitamos un Gobierno que interrumpa 45 años de progreso y democracia. Necesitamos una política de encuentro, de planificación y de proyectos, no de confrontación", ha defendido.

De igual modo, ha destacado especialmente el compromiso de Pedro Sánchez "con las pensiones públicas y su propuesta de blindarlas en la Constitución". "Vamos a garantizar que las pensiones de nuestros mayores estén protegidas gobierne quien gobierne", ha afirmado.

Por su parte, Cortés ha advertido de que el 29N "están en juego las pensiones públicas". "Las pensiones no son un regalo de nadie. Son un derecho conquistado después de toda una vida de trabajo, esfuerzo y sacrificio", ha subrayado.

Cortés ha recordado que la pensión media en Málaga ha pasado de 857 euros en 2018 a 1.255 euros en la actualidad, casi 400 euros más al mes. Asimismo, ha señalado que en la provincia se abonan más de 302.000 pensiones, que suponen una inyección mensual de 380 millones de euros para los hogares malagueños.

"Frente a quienes hablan de recortes y cuestionan la sostenibilidad de las pensiones, el PSOE garantiza las pensiones dignas de hoy y las de mañana", ha afirmado, haciendo un llamamiento a votar al Partido Socialista el 29N.

Por último, Márquez ha criticado el "abandono de las personas mayores por parte del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre" y ha lamentado que "numerosas urbanizaciones carezcan de servicios públicos y conexiones de transporte, lo que provoca que muchos vecinos mayores, al dejar de conducir, se encuentren aislados".

"Hay mayores que nos dicen que se sienten secuestrados en sus propias casas porque ni siquiera tienen transporte público para ir a comprar el pan", ha criticado.

Así, Márquez ha contrapuesto esta situación al modelo socialista de planificación y servicios públicos. "El PP solo piensa en el ladrillo y en el negocio de unos pocos. Nosotros pensamos en las personas y en garantizar una vejez digna a quienes tanto han trabajado por este país", ha concluido.