Imagen de la la candidata del PSOE de Málaga al Congreso, Desirée Cortés. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha reivindicado la importancia del voto de las mujeres en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "defender los derechos y libertades conquistados durante décadas" y evitar los retrocesos que, según los socialistas, supondría un Gobierno de las derechas.

Durante una visita al mercadillo de Pizarra junto al también candidato socialista al Congreso Francisco José Arias y responsables locales del PSOE, la candidata al Congreso Desirée Cortés ha advertido de que "el 29 de noviembre nos jugamos mucho, pero sobre todo nos jugamos los derechos y las libertades de las mujeres", según ha recogido la formación en una nota.

Cortés ha asegurado que las próximas elecciones plantean una elección clara entre "los retrocesos y los recortes a los que nos quieren llevar las derechas y los avances en derechos y democracia que representan los gobiernos de progreso".

En este sentido, ha advertido de que las políticas de la derecha ya están poniendo en riesgo los derechos de las mujeres en aquellos territorios donde gobierna. "Quieren decidir por nosotras, quieren acabar con los derechos que conquistaron nuestras madres, nuestras abuelas y hermanas. Quieren llevarnos de nuevo a nuestras casas y no podemos consentirlo", ha afirmado Cortés.

Además, la candidata socialista ha señalado que los avances en igualdad son fruto de décadas de lucha de las mujeres y también de decisiones políticas. En este sentido, ha destacado las leyes impulsadas por los gobiernos socialistas "para avanzar hacia la igualdad salarial, la ampliación de los permisos de paternidad para favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y la puesta en marcha de la Ley de Dependencia".

"Los gobiernos socialistas han impulsado leyes para avanzar hacia la igualdad salarial y han ampliado los permisos de paternidad para que el cuidado de los hijos no sea una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino compartida", ha explicado.

Asimismo, ha reivindicado la Ley de Dependencia, que ha permitido apoyar a numerosas familias y aliviar especialmente la carga de cuidados que tradicionalmente han asumido las mujeres. Por último, Cortés ha hecho un llamamiento a la movilización electoral, especialmente de las mujeres, para consolidar los derechos conquistados y seguir avanzando en igualdad.

"No podemos dejar que pisoteen nuestros derechos, que decidan por nosotras ni que nos digan cómo tenemos que vivir. No podemos dar ni un paso atrás", ha señalado, concluyendo con que el 29 de noviembre "tenemos que ir a las urnas a votar al Partido Socialista, porque solo el PSOE puede garantizar los derechos y las libertades de las mujeres".