El PSOE de Málaga reclama a Junta y Diputación "medidas efectivas" contra la despoblación en la Serranía de Ronda

El coordinador territorial del PSOE en la Serrania de Ronda, David Sanchez, junto a alcaldes socialista - PSOE DE MÁLAGA

JIMERA DE LÍBAR (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador territorial del PSOE en la Serranía de Ronda, David Sánchez, ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga "medidas efectivas" contra la despoblación en la comarca.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Sánchez ha mantenido un encuentro en Jimera de Líbar con el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera; la alcaldesa de Atajate, Auxiliadora Sánchez; la portavoz socialista en Jimera de Líbar, Ana León; el portavoz del PSOE en Montejaque, Manuel Morales, y la concejala de Montejaque, Antonia López, para abordar la situación que atraviesan los municipios del interior.

Al hilo, Sánchez ha criticado el abandono de la comarca por parte de las administraciones gobernadas por el PP. "Están generando malagueños de primera y de segunda. Para combatir la despoblación no basta con discursos: es necesario dotar de recursos, de servicios públicos y de infraestructuras a los municipios que están sufriendo este problema", ha declarado.

En este sentido, ha señalado los incumplimientos del presidente de la Junta en materia de carreteras, sanidad y educación. "Una de las deficiencias más importantes de la comarca es el estado de las carreteras. Los últimos temporales han vuelto a poner de manifiesto la debilidad de nuestras comunicaciones", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que el PP en la Diputación "ponga el foco y las inversiones en los grandes municipios de la provincia" en lugar de en los pequeños, "que es donde tendría que estar centrado".

"Exigimos a la Junta y a la Diputación una apuesta real para que los vecinos de la Serranía de Ronda podamos seguir viviendo en nuestros municipios", ha concluido.