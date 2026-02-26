El PSOE de Málaga reivindica el legado del 28F con una serie de entrevistas a históricos del socialismo en la provincia

El PSOE reivindica el legado del 28F con una serie de entrevistas a históricos del socialismo malagueño - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha realizado una serie de entrevistas con históricos dirigentes socialistas para conmemorar el 46 aniversario del referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980 en Andalucía. De esta forma, los socialistas reivindican el legado y el espíritu del 28F, "una jornada que marcó un antes y un después en la historia de Andalucía".

Las personas entrevistadas son: Carlos Sanjuán, diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados cuando se celebró el referéndum; Pepe Asenjo, que el 28 de febrero de 1980 era concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga; Pilar Oriente, histórica socialista y feminista, que también era concejala en el Ayuntamiento de Málaga; Enrique Linde, presidente de la Diputación Provincial de Málaga en 1980; y Rafael Ballesteros, que al igual que Sanjuán era por entonces diputado por Málaga en el Congreso.

También ofrecen su testimonio en esta iniciativa Chiqui Gutiérrez del Álamo, una de las seis primeras mujeres diputadas en la legislatura constituyente del Parlamento de Andalucía; Lola Sánchez, también diputada en la primera legislatura del Parlamento andaluz; y Luciano Alonso, consejero de la Junta de Andalucía en distintas legislaturas.

En las entrevistas recuerdan cómo vivieron aquella jornada histórica, el clima político y social del momento, el papel que jugó Málaga en el proceso autonómico, el rol que desempeñó la mujer y los retos que hoy tiene Andalucía, muchos de ellos conectados con el espíritu reivindicativo del 28F.

"En definitiva, se trata de valiosos testimonios directos de quienes fueron protagonistas de una jornada clave para la autonomía andaluza, un momento en el que el pueblo andaluz decidió en las urnas su futuro y defendió el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución", señalan desde el PSOE.

Las entrevistas se irán subiendo a partir de este jueves al canal de YouTube del PSOE de Málaga (https://www.youtube.com/@psoemalaga) y se difundirán durante los próximos días a través de las redes sociales del partido.

